Buone notizie per il Foggia e per il tecnico Delio Rossi: la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto il ricorso presentato dalla società rossonera, annullando la penalizzazione di tre punti inflitta a fine luglio dal Tribunale Federale Nazionale. Una decisione che restituisce respiro all’ambiente e consente ai satanelli di abbandonare l’ultimo posto in classifica del Girone C di Serie C, posizionandosi a quota tre, frutto del successo casalingo contro il Sorrento.

La vicenda nasce lo scorso 31 luglio, quando il TFN aveva sanzionato il club pugliese per presunte irregolarità amministrative legate alla gestione economico-finanziaria. Una punizione pesante non solo sul piano sportivo, ma anche psicologico: partire da -3 significava affrontare il nuovo campionato con un handicap non indifferente, soprattutto per una squadra reduce da un’estate di ricostruzione e affidata a un tecnico esperto come Rossi.

Il campo, intanto, aveva già parlato. Dopo due sconfitte contro Catania e Giugliano, il Foggia aveva trovato ossigeno con la vittoria sul Sorrento, ma la classifica rimaneva impietosa: zero punti, ultimo posto, morale sotto i tacchi. Con il verdetto di oggi la prospettiva cambia radicalmente. I rossoneri possono ripartire senza zavorre e con la consapevolezza di avere gli stessi diritti e doveri delle altre concorrenti.

La nota ufficiale della FIGC chiarisce i contorni della decisione: “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto il reclamo del Calcio Foggia 1920 (Girone C di Serie C), prosciogliendo la società e annullando la penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta lo scorso 31 luglio dal Tribunale Federale Nazionale. La società era stata sanzionata per una serie di violazioni di natura amministrativa”.

Il successo del ricorso non è solo una vittoria legale, ma rappresenta un segnale importante per l’intero ambiente foggiano. Dopo stagioni tormentate, tra fallimenti societari, ripartenze e penalizzazioni, il club torna a vedere la luce con una decisione che restituisce dignità e fiducia. In città, tra tifosi e addetti ai lavori, si respira finalmente un’aria diversa: la squadra può ora concentrarsi esclusivamente sul campo, dove il lavoro di Rossi mira a costruire un gruppo compatto e competitivo.

Dal punto di vista tecnico, i tre punti restituiti permettono al Foggia di inserirsi subito nella lotta salvezza, evitando di restare staccato in fondo alla classifica. In un Girone C storicamente equilibrato e combattuto, ogni dettaglio può fare la differenza. Avere la possibilità di giocarsi le proprie carte senza un handicap iniziale diventa dunque fondamentale.

Per Rossi, allenatore di lungo corso chiamato a risollevare le sorti di un club glorioso ma spesso in difficoltà negli ultimi anni, questa notizia rappresenta una spinta morale notevole. Il cammino resta lungo e complesso, ma il Foggia ora può guardare avanti con maggiore fiducia. La prossima sfida sarà fondamentale per capire se la squadra saprà trasformare l’entusiasmo ritrovato in punti concreti.

La stagione è appena agli inizi, ma la sensazione è che il Foggia abbia finalmente la possibilità di scrivere un capitolo diverso della sua storia recente. La Corte ha parlato, la penalizzazione è cancellata: adesso tocca al campo confermare che i satanelli possono davvero rialzarsi.