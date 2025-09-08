In Italia essere giovani e laureati resta ancora un traguardo legato non solo alle capacità individuali, ma soprattutto alle condizioni di partenza. È quanto emerge dal più recente report di Openpolis, che mette in luce come le disuguaglianze sociali e territoriali continuino a influenzare in maniera significativa l’accesso ai livelli più alti di istruzione.

Il quadro nazionale non è incoraggiante: l’Italia è il penultimo paese dell’Unione Europea per numero di laureati sotto i 40 anni, davanti soltanto alla Romania. Nel nostro Paese la quota di giovani adulti con un titolo di studio terziario si ferma al 31,6%, contro una media europea del 44%. All’estero, invece, i numeri raccontano un’altra realtà: in Irlanda quasi due terzi dei giovani (65,2%) hanno completato l’università, mentre Lussemburgo (63,8%), Cipro (60,1%), Lituania (58,2%) e Paesi Bassi (55,1%) seguono a ruota con percentuali decisamente superiori.

Dietro questi divari pesano sia la provenienza familiare sia le differenze territoriali. Quando i genitori non hanno un diploma, quasi un ragazzo su quattro (23,9%) abbandona precocemente gli studi e soltanto il 12% riesce a raggiungere la laurea. Un dato che fotografa bene come l’origine sociale continui a rappresentare un ostacolo quasi insormontabile.

Il caso di Foggia e Siracusa

Se si scende nel dettaglio provinciale, emergono con forza i limiti del Mezzogiorno. La provincia di Siracusa è ultima in Italia per quota di laureati under 40, con appena il 15,2% dei residenti tra i 25 e i 39 anni in possesso di un titolo universitario. Subito dopo si colloca Foggia, ferma al 15,8%. Un dato quasi immobile rispetto al 2018, quando era al 15,1%, segno di una difficoltà strutturale a invertire la tendenza.

Poco sopra il territorio dauno si trovano Brindisi (18,5%), Reggio Calabria (18,6%) e Benevento (18,9%). Tutte realtà che restano sotto la soglia di un laureato ogni cinque residenti con meno di 40 anni. Per confronto, province come Imperia e Sud Sardegna raggiungono appena il 20%, comunque ben lontane dalla media nazionale che nel 2024 si attesta al 30,9%.

Bologna e le città metropolitane in testa

All’estremo opposto della classifica, le città metropolitane del Centro-Nord guidano il paese: Bologna è la provincia con la quota più alta di giovani laureati (48,8%), seguita da Trieste (45,9%) e Milano (45,5%). Qui quasi un under 40 su due possiede una laurea, a conferma di un sistema formativo e lavorativo che riesce ad attrarre e trattenere capitale umano qualificato.

Il report evidenzia anche un aspetto dinamico: in alcune province si registrano crescite consistenti dal 2018 a oggi. È il caso di Ravenna, Enna, Livorno, Macerata, Vibo Valentia e Padova, dove l’aumento supera i 10 punti percentuali. Non ovunque, però, la traiettoria è positiva: in 26 province italiane, infatti, la quota di giovani laureati è addirittura diminuita. Tra queste, Rieti, Siracusa e Pavia si distinguono per una riduzione superiore ai 5 punti percentuali.

I dati raccolti da Openpolis restituiscono l’immagine di un Paese spaccato in due: da un lato le aree metropolitane e alcune province del Centro-Nord dove il numero di giovani laureati è in crescita e ben sopra la media nazionale; dall’altro il Sud e le zone interne, dove la percentuale resta bassa e spesso stagnante.

Per territori come Foggia, che conferma la sua posizione di penultima provincia in Italia per quota di laureati under 40, il rischio è quello di un impoverimento culturale ed economico di lungo periodo. Senza un adeguato ricambio generazionale di giovani qualificati, la competitività del territorio rischia di restare indietro.

La fotografia tracciata dal rapporto sottolinea quindi la necessità di interventi mirati: contrasto alla dispersione scolastica, sostegno economico alle famiglie, borse di studio e incentivi per il rientro dei cervelli emigrati. Solo così sarà possibile ridurre il divario con l’Europa e offrire nuove opportunità alle giovani generazioni del Mezzogiorno.

