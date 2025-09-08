Francavilla-Manfredonia 3-2: non bastano le reti di Ceparano e Porzio

Esordio pirotecnico per il Francavilla, che al “Fittipaldi” supera 3-2 il Manfredonia grazie a una prestazione da applausi del bomber Antonio Croce, autore di una doppietta. I pugliesi avevano rimontato il doppio svantaggio, ma la zampata del centravanti classe ’86 ha deciso il match, regalando ai sinnici la prima vittoria in campionato.
Partenza sprint: al 5’ Gentile sblocca su rigore, conquistato da Croce. Tre minuti dopo lo stesso Croce, imbeccato dallo stesso Gentile, raddoppia al volo per il 2-0. Il Manfredonia reagisce subito e al 12’ Ceparano accorcia con un tiro dal limite. La partita resta vibrante: occasioni da una parte e dall’altra, ma si va al riposo sul 2-1.
Nella ripresa il Manfredonia completa la rimonta all’11’ con Porzio, che trova la deviazione vincente sul palo per il 2-2. I padroni di casa però non si disuniscono e al 19’ arriva la rete che vale i tre punti: Croce svetta di testa su corner e firma la sua doppietta personale.
Nel finale il Manfredonia ci prova con Rondinella, ma senza fortuna. Un instancabile Croce tenta anche la giocata in acrobazia prima di uscire stremato tra gli applausi. I lucani gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio e festeggiano tre punti pesanti all’esordio stagionale.
Lo riporta lasiritide.it.
Babbett, accumminz propt bbunn, babbett…