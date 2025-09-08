Edizione n° 5818

BALLON D'ESSAI

CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

CALEMBOUR

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Francavilla-Manfredonia 3-2: non bastano le reti di Ceparano e Porzio

RETI Francavilla-Manfredonia 3-2: non bastano le reti di Ceparano e Porzio

Esordio pirotecnico per il Francavilla, che al “Fittipaldi” supera 3-2 il Manfredonia grazie ad Antonio Croce, autore di una doppietta

Francavilla-Manfredonia 3-2: non bastano le reti di Ceparano e Porzio

Francavilla-Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Manfredonia Calcio 1932, ph Lucia Melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Settembre 2025
Manfredonia // Sport //

Esordio pirotecnico per il Francavilla, che al “Fittipaldi” supera 3-2 il Manfredonia grazie a una prestazione da applausi del bomber Antonio Croce, autore di una doppietta. I pugliesi avevano rimontato il doppio svantaggio, ma la zampata del centravanti classe ’86 ha deciso il match, regalando ai sinnici la prima vittoria in campionato.

Partenza sprint: al 5’ Gentile sblocca su rigore, conquistato da Croce. Tre minuti dopo lo stesso Croce, imbeccato dallo stesso Gentile, raddoppia al volo per il 2-0. Il Manfredonia reagisce subito e al 12’ Ceparano accorcia con un tiro dal limite. La partita resta vibrante: occasioni da una parte e dall’altra, ma si va al riposo sul 2-1.

Nella ripresa il Manfredonia completa la rimonta all’11’ con Porzio, che trova la deviazione vincente sul palo per il 2-2. I padroni di casa però non si disuniscono e al 19’ arriva la rete che vale i tre punti: Croce svetta di testa su corner e firma la sua doppietta personale.

Nel finale il Manfredonia ci prova con Rondinella, ma senza fortuna. Un instancabile Croce tenta anche la giocata in acrobazia prima di uscire stremato tra gli applausi. I lucani gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio e festeggiano tre punti pesanti all’esordio stagionale.

Lo riporta lasiritide.it.

1 commenti su "Francavilla-Manfredonia 3-2: non bastano le reti di Ceparano e Porzio"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.