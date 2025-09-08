Il Gruppo Consiliare “Insieme per Foggia” intende esprimere con fermezza e senza esitazioni la più sincera e totale solidarietà alla Sindaca Maria Aida Episcopo, destinataria di attacchi verbali che non possono e non devono trovare alcuna giustificazione. Le frasi sessiste e le parole offensive rivolte alla sua persona, non solo come donna ma anche come rappresentante delle istituzioni, costituiscono un atto di violenza morale e culturale che offende l’intera comunità foggiana.

La politica, quella autentica e degna di questo nome, dovrebbe fondarsi sul confronto civile, sull’elaborazione di idee, sulla presentazione di programmi, sulla costruzione di soluzioni concrete per i problemi della città. Purtroppo, assistiamo troppo spesso a comportamenti che nulla hanno a che vedere con il dibattito democratico e che si traducono in attacchi volgari, insulti personali e tentativi di delegittimare chi ricopre ruoli di responsabilità pubblica. Questo non è fare politica: è soltanto il segnale di un degrado che rischia di contaminare il tessuto sociale e culturale della nostra comunità.

Gli insulti sessisti, in particolare, rappresentano una forma ancora più odiosa di violenza, perché colpiscono non soltanto la persona a cui sono diretti, ma tutte le donne che quotidianamente lottano per affermare la propria dignità, il proprio ruolo e il proprio diritto a partecipare, da protagoniste, alla vita politica, sociale ed economica. Attaccare una donna per il semplice fatto di essere tale è un atto vigliacco, che disonora chi lo compie e che non può essere in alcun modo minimizzato o sottovalutato.

A rendere ancora più grave la vicenda è la codardia di chi, nascosto dietro il velo dell’anonimato, pensa di poter infangare impunemente l’immagine della Sindaca e, con essa, quella dell’intera città di Foggia. Non possiamo accettare che la nostra comunità venga associata a simili episodi di squallore. La nostra città ha una lunga storia di dignità, di orgoglio e di civiltà, e non può essere trascinata nel fango da “personaggi” che non hanno neppure il coraggio di manifestarsi apertamente.

Per questo motivo, chiediamo con forza che tutta l’Amministrazione comunale, sia di maggioranza sia di opposizione, condanni senza ambiguità questi comportamenti e si unisca in una comune battaglia di civiltà contro ogni forma di violenza verbale, sessista e politica. Non si tratta di difendere una parte o uno schieramento: si tratta di difendere i valori fondamentali della democrazia e il rispetto della persona umana.

Riteniamo, inoltre, che sia indispensabile il coinvolgimento delle autorità competenti, in particolare degli organi di Polizia e della Magistratura, affinché si faccia piena luce su questi episodi e vengano individuati e perseguiti gli autori di tali ignobili attacchi. L’anonimato dei social non può e non deve trasformarsi in un rifugio sicuro per chi semina odio e volgarità. È dovere delle istituzioni garantire che la libertà di espressione non venga mai confusa con la libertà di insultare e di umiliare il prossimo.

Il degrado del linguaggio politico, che troppo spesso si manifesta sui giornali e soprattutto sui social network, deve essere fermato con decisione. Non possiamo più tollerare l’imbarbarimento del confronto pubblico, che rischia di allontanare i cittadini dalla politica e di alimentare la sfiducia nelle istituzioni. Foggia ha bisogno di un dibattito alto, serio, costruttivo, fondato sul rispetto reciproco e orientato esclusivamente al bene comune.

Alla nostra Sindaca, Maria Aida Episcopo, rivolgiamo non solo parole di vicinanza, ma anche un incoraggiamento a proseguire con serenità e determinazione nel suo difficile compito di guida della città. Sappiamo che non è facile affrontare quotidianamente sfide complesse, in un contesto reso ancora più complicato da attacchi meschini e violenti. Ma proprio in queste circostanze si misura la forza di una comunità: nel respingere insieme il linguaggio dell’odio e nel riaffermare con orgoglio i valori del rispetto, della democrazia e della convivenza civile.

Forza Sindaca, noi siamo al tuo fianco, oggi e sempre.

Foggia merita una politica all’altezza della sua storia e dei suoi cittadini. Noi non ci rassegniamo a un futuro di insulti e volgarità: continueremo a lavorare con impegno e responsabilità per restituire dignità alla nostra città e speranza alla nostra comunità.

Firmato:

Benedetto Buenza

Nicola Formica

Gruppo Consiliare “Insieme per Foggia”