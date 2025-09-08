Edizione n° 5818

Home // Cronaca // L’ultimo saluto della città di Foggia ad Hayat Fatimi

FOGGIA L’ultimo saluto della città di Foggia ad Hayat Fatimi

Vittima di un efferato femmicidio nella notte tra il 6 e il 7 agosto scorso

Foggia, gli ultimi momenti di Hayat Fatimi: "Sta correndo dietro di me"

Hayat Fatimi - Fonte Immagine: foggia.corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Per espressa volontà dei familiari, domani martedì 9 settembre alle ore 11, davanti all’Obitorio del Policlinico Riuniti, in viale Pinto, si terrà una preghiera di cordoglio per Hayat Fatimi, vittima di un efferato femminicidio nella notte tra il 6 e il 7 agosto scorso.

Sarà l’ultimo saluto della comunità foggiana alla donna.

Contestualmente, l’amministrazione comunale ha proclamato sempre per domani il lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta della Città di Foggia nelle sedi comunali, un minuto di raccoglimento in sede di Consiglio, Commissione consiliare e seduta di Giunta, nella prima occasione utile, e l’invito a un minuto di raccoglimento nei luoghi di lavoro, alle ore 12.

