Per espressa volontà dei familiari, domani martedì 9 settembre alle ore 11, davanti all’Obitorio del Policlinico Riuniti, in viale Pinto, si terrà una preghiera di cordoglio per Hayat Fatimi, vittima di un efferato femminicidio nella notte tra il 6 e il 7 agosto scorso.

Sarà l’ultimo saluto della comunità foggiana alla donna.

Contestualmente, l’amministrazione comunale ha proclamato sempre per domani il lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta della Città di Foggia nelle sedi comunali, un minuto di raccoglimento in sede di Consiglio, Commissione consiliare e seduta di Giunta, nella prima occasione utile, e l’invito a un minuto di raccoglimento nei luoghi di lavoro, alle ore 12.