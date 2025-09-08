Edizione n° 5817

7 Settembre 2025

7 Settembre 2025 - ore  12:03

Manfredonia: 74 persone sottoposte ad alcol e antidroga

ANTIDROGA Manfredonia: 74 persone sottoposte ad alcol e antidroga

La Polizia Stradale di Foggia ha effettuato un servizio straordinario per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Manfredonia: 74 persone sottoposte ad alcol e antidroga

Manfredonia, controlli antidroga - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

La Polizia Stradale di Foggia, in collaborazione con l’Ufficio Sanitario della Questura, ha effettuato un servizio straordinario finalizzato a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 37 veicoli e 74 persone, di cui 14 con precedenti di polizia. Tutti i conducenti sono stati sottoposti al test con precursore etilometrico, risultato negativo, mentre 25 automobilisti sono stati sottoposti ad esami antidroga.

Durante i controlli sono state elevate 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui una per guida senza patente. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei servizi mirati a garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Manfredonia: 74 persone sottoposte ad alcol e antidroga"

  1. Pagliacciate sono tutte scene Anni fa quando c erano le vecchie guardie si indagava -si pedinava lo spacciatore c’era più vicinanza alla cittadinanza più amore ora si fa solo x stipendio.Prendete esempio dai carabinieri che hanno bloccato di recente delle persone di napoli che volevano truffare due anziani anche sono stati rilasciati fanno pedinamenti saluti

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

