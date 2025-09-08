Manfredonia: 74 persone sottoposte ad alcol e antidroga

La Polizia Stradale di Foggia, in collaborazione con l’Ufficio Sanitario della Questura, ha effettuato un servizio straordinario finalizzato a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 37 veicoli e 74 persone, di cui 14 con precedenti di polizia. Tutti i conducenti sono stati sottoposti al test con precursore etilometrico, risultato negativo, mentre 25 automobilisti sono stati sottoposti ad esami antidroga.

Durante i controlli sono state elevate 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui una per guida senza patente. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei servizi mirati a garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Lo riporta foggiatoday.it.