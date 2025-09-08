Manfredonia cambia volto: urbanistica tattica e street art per una città che rinasce

Da oltre dieci anni porto avanti una convinzione: la nostra città può rinascere non attraverso grandi cantieri, ma grazie a piccoli interventi di qualità, condivisi con i cittadini e capaci di generare bellezza, identità e attrattività turistica e per questo motivo ho sempre proposto le mie idee sui canali social.
Ho sempre immaginato una Manfredonia che investe nell’arte pubblica, nell’arredo urbano e nella street art, non come imposizioni calate dall’alto, ma come frutto di idee proposte dai cittadini e accolte dall’amministrazione.
Oggi, con la Determina comunale n. 1569 del 25 agosto 2025, quella direzione diventa finalmente realtà
L’amministrazione ha scelto di puntare su urbanistica tattica, street art e arredo urbano creativo, con interventi rapidi, economici e reversibili. È un approccio che ho sempre ritenuto vincente, perché unisce estetica, funzionalità e partecipazione.
Ho immaginato per anni strade e piazze trasformate da:
- murales monumentali sui muri ciechi che raccontino la nostra storia marinara, le leggende del Gargano, i trabucchi, le tradizioni marinare e popolari. Zone periferiche e scuole.
- parklets e giardini mobili che restituiscano verde e socialità agli spazi anonimi;
- strisce pedonali tridimensionali e colorate, non solo sicure ma anche capaci di sorprendere e far sorridere, aumentano la sicurezza e danno carattere alle strade. Da sperimentare vicino a scuole e piazze centrali.
- arredi urbani modulari e luminosi, che di giorno siano spazi di sosta e di notte diventino installazioni artistiche.
Idee innovative per il futuro
Oltre a questi interventi, credo che Manfredonia possa distinguersi con soluzioni ancora più innovative:
- Pavimentazioni interattive con giochi di luce o messaggi che si illuminano al passaggio dei pedoni;
- Arte digitale in realtà aumentata, con QR code sui murales che raccontano storie, aneddoti e curiosità sul luogo raffigurato. Itinerario turistico culturale dal centro al mare.
- Tetti verdi e pareti vegetali temporanee per raffrescare gli spazi pubblici e ridurre l’effetto isola di calore;
- Spazi per performance artistiche spontanee, dove musicisti, attori e danzatori possano esibirsi liberamente;
- Illuminazione artistica dei percorsi urbani, con giochi di luce che trasformano le passeggiate serali in esperienze immersive. Installazioni luminose per valorizzare monumenti, vicoli e piazze con colori e proiezioni scenografiche. Castello, piazza del Popolo, lungomare.
- Giochi disegnati sull’asfalto (tris, labirinti, percorsi colorati) per rendere più vivibili spazi anonimi e piazzali scolastici.
- Opere di arredo e panchine stilizzate
Un percorso di murales e installazioni può trasformare le periferie in mete culturali, generare orgoglio identitario e portare visitatori da ogni parte del mondo. Questi progetti hanno in comune:
- basso costo e rapidità di realizzazione (vernice, pallet, arredi temporanei);
- partecipazione attiva di cittadini, scuole, associazioni e artisti locali;
- forte impatto estetico e turistico.
Una rivoluzione dal basso
Il valore più grande di questo progetto è che non nasce nei palazzi, ma tra le persone.
Il piano prevede infatti la realizzazione di 3-5 casi pilota scelti insieme ai cittadini, attraverso processi partecipativi. È la dimostrazione che quando la comunità viene ascoltata, sa esprimere idee straordinarie.
La città sta per cambiare colore. Io sono felice di aver creduto in questa visione per oltre un decennio, e spero che alcune delle tantissime idee proposte e apprezzate da tantissimi cittadini vengano realizzate.
A firma di Michelangelo De Meo.
1 commenti su "Manfredonia cambia volto: urbanistica tattica e street art per una città che rinasce"
A che serve realizzare se poi non si effettuano le dovute manutenzioni da parte di chi di competenza, alias “Ufficio Manutenzione”, il quale manutenziona solo lo stipendio che scorre mensilmente per hli addetti ai lavori… che abbondano ed aspettano da decenni di essere manutenzionati e riparati.