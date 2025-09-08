Manfredonia cambia volto: urbanistica tattica e street art per una città che rinasce

Da oltre dieci anni porto avanti una convinzione: la nostra città può rinascere non attraverso grandi cantieri, ma grazie a piccoli interventi di qualità, condivisi con i cittadini e capaci di generare bellezza, identità e attrattività turistica e per questo motivo ho sempre proposto le mie idee sui canali social.

Ho sempre immaginato una Manfredonia che investe nell’arte pubblica, nell’arredo urbano e nella street art, non come imposizioni calate dall’alto, ma come frutto di idee proposte dai cittadini e accolte dall’amministrazione.

Oggi, con la Determina comunale n. 1569 del 25 agosto 2025, quella direzione diventa finalmente realtà

L’amministrazione ha scelto di puntare su urbanistica tattica, street art e arredo urbano creativo, con interventi rapidi, economici e reversibili. È un approccio che ho sempre ritenuto vincente, perché unisce estetica, funzionalità e partecipazione.

Ho immaginato per anni strade e piazze trasformate da:

murales monumentali sui muri ciechi che raccontino la nostra storia marinara, le leggende del Gargano, i trabucchi, le tradizioni marinare e popolari. Zone periferiche e scuole.

sui muri ciechi che raccontino la nostra storia marinara, le leggende del Gargano, i trabucchi, le tradizioni marinare e popolari. Zone periferiche e scuole. parklets e giardini mobili che restituiscano verde e socialità agli spazi anonimi;

che restituiscano verde e socialità agli spazi anonimi; strisce pedonali tridimensionali e colorate , non solo sicure ma anche capaci di sorprendere e far sorridere, aumentano la sicurezza e danno carattere alle strade. Da sperimentare vicino a scuole e piazze centrali.

, non solo sicure ma anche capaci di sorprendere e far sorridere, aumentano la sicurezza e danno carattere alle strade. Da sperimentare vicino a scuole e piazze centrali. arredi urbani modulari e luminosi, che di giorno siano spazi di sosta e di notte diventino installazioni artistiche.

Idee innovative per il futuro

Oltre a questi interventi, credo che Manfredonia possa distinguersi con soluzioni ancora più innovative:

Pavimentazioni interattive con giochi di luce o messaggi che si illuminano al passaggio dei pedoni;

con giochi di luce o messaggi che si illuminano al passaggio dei pedoni; Arte digitale in realtà aumentata , con QR code sui murales che raccontano storie, aneddoti e curiosità sul luogo raffigurato. Itinerario turistico culturale dal centro al mare.

, con QR code sui murales che raccontano storie, aneddoti e curiosità sul luogo raffigurato. Itinerario turistico culturale dal centro al mare. Tetti verdi e pareti vegetali temporanee per raffrescare gli spazi pubblici e ridurre l’effetto isola di calore;

per raffrescare gli spazi pubblici e ridurre l’effetto isola di calore; Spazi per performance artistiche spontanee , dove musicisti, attori e danzatori possano esibirsi liberamente;

, dove musicisti, attori e danzatori possano esibirsi liberamente; Illuminazione artistica dei percorsi urbani , con giochi di luce che trasformano le passeggiate serali in esperienze immersive. Installazioni luminose per valorizzare monumenti, vicoli e piazze con colori e proiezioni scenografiche. Castello, piazza del Popolo, lungomare.

, con giochi di luce che trasformano le passeggiate serali in esperienze immersive. Installazioni luminose per valorizzare monumenti, vicoli e piazze con colori e proiezioni scenografiche. Castello, piazza del Popolo, lungomare. Giochi disegnati sull’asfalto (tris, labirinti, percorsi colorati) per rendere più vivibili spazi anonimi e piazzali scolastici.

(tris, labirinti, percorsi colorati) per rendere più vivibili spazi anonimi e piazzali scolastici. Opere di arredo e panchine stilizzate

Un percorso di murales e installazioni può trasformare le periferie in mete culturali, generare orgoglio identitario e portare visitatori da ogni parte del mondo. Questi progetti hanno in comune:

basso costo e rapidità di realizzazione (vernice, pallet, arredi temporanei);

(vernice, pallet, arredi temporanei); partecipazione attiva di cittadini, scuole, associazioni e artisti locali;

di cittadini, scuole, associazioni e artisti locali; forte impatto estetico e turistico.

Una rivoluzione dal basso

Il valore più grande di questo progetto è che non nasce nei palazzi, ma tra le persone.

Il piano prevede infatti la realizzazione di 3-5 casi pilota scelti insieme ai cittadini, attraverso processi partecipativi. È la dimostrazione che quando la comunità viene ascoltata, sa esprimere idee straordinarie.

La città sta per cambiare colore. Io sono felice di aver creduto in questa visione per oltre un decennio, e spero che alcune delle tantissime idee proposte e apprezzate da tantissimi cittadini vengano realizzate.

A firma di Michelangelo De Meo.