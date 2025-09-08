Il Comune di Manfredonia prosegue il percorso di risanamento finanziario con un nuovo passo formale e sostanziale: è stata infatti adottata la determinazione dirigenziale n. 1597 del 3 settembre 2025, con la quale il Settore IV Economico-Finanziario ha disposto la liquidazione della prima tranche di pagamento alla società incaricata del servizio di supporto tecnico per gli adempimenti connessi al Piano di riequilibrio pluriennale.

Si tratta di un passaggio significativo all’interno del complesso iter di risanamento delle casse comunali, avviato ai sensi dell’articolo 243-bis del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Il provvedimento, firmato dalla dirigente del settore, dott.ssa Maricarmen Distante, prevede la liquidazione di 15.000 euro più IVA (per un totale di 18.300 euro) in favore della società Orazio Srls di Potenza, che si è aggiudicata il servizio tramite procedura MePA.

Il Settore economico-finanziario del Comune è chiamato a gestire una mole crescente di adempimenti, che spaziano dall’elaborazione del bilancio di previsione e del rendiconto alla redazione del bilancio consolidato, fino al monitoraggio semestrale del piano di riequilibrio e alla verifica dei flussi di cassa vincolati. A questi si aggiungono, in tempi recenti, gli impegni legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, la riforma 1.15 del PNRR introduce per tutte le pubbliche amministrazioni l’adozione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual, da completare entro il 2026. Un cambiamento che richiede non solo aggiornamenti procedurali, ma anche formazione del personale, in modo da garantire un sistema contabile più trasparente, comparabile e comprensibile.

Le novità del decreto 155/2024

Un ulteriore tassello riguarda gli adempimenti introdotti dal D.L. 155/2024, che rafforzano gli strumenti per ridurre i tempi di pagamento delle fatture e prevedono la compilazione di un Piano annuale dei flussi di cassa. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la puntualità nei pagamenti verso i creditori commerciali, un tema particolarmente sensibile per enti in riequilibrio finanziario.

La determinazione dirigenziale

Con il provvedimento di settembre, il Comune dà quindi seguito a un impegno già assunto con la precedente determinazione n. 1076 del 12 giugno 2025, che autorizzava l’affidamento del servizio alla Orazio Srls. La liquidazione riguarda la prima tranche della prestazione, certificata attraverso la fattura elettronica n. 9/PA del 25 luglio 2025.

Tutti i controlli di legge – dalla conformità fiscale alla regolarità contributiva (DURC valido fino a dicembre 2025) – sono stati effettuati, e la spesa trova copertura sul Capitolo 1426 del Bilancio 2025, approvato dal Consiglio comunale lo scorso marzo. L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha assegnato alla procedura il CIG B6F6767636, mentre per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice Z373514C0B.