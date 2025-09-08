Edizione n° 5819

Home // Manfredonia // Manfredonia, Mansueto: “Al via il piano strategico di riqualificazione dei quartieri”

RIQUALIFICAZIONE Manfredonia, Mansueto: “Al via il piano strategico di riqualificazione dei quartieri”

Immaginiamo una città che non cambierà solo aspetto, ma anche ritmo ed energia, così da offrire una narrazione urbana fatta partecipazione

Manfredonia, Mansueto: "Al via il piano strategico di riqualificazione dei quartieri"

Giovanni Mansueto, Assessore del Comune di Manfredonia con delega alla “Rigenerazione e Pianificazione Urbana” - Fonte Immagine: Facebook, Giovanni Mansueto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Immaginiamo strade, scale, piazze e muri diventare tele urbane, punti d’incontro e nuovi luoghi da vivere.

Immaginiamo un’ondata di creatività attraversare le vie della città, con interventi di street art, installazioni artistiche, street art ball e urbanistica tattica in grado di raccontare storie, sogni e visioni.

Immaginiamo una città che non cambierà solo aspetto, ma anche ritmo ed energia, così da offrire una narrazione urbana fatta partecipazione e cura condivisa.

Immaginiamo di ridare voce alla nostra comunità, rigenerando non solo luoghi, ma soprattutto relazioni, fiducia, identità.

Immaginiamo una nuova rete viva, in grado di creare trame urbane, sociali e culturali, trame di colori in grado di generare battiti di quartieri.

Immaginiamo una comunità protagonista di un percorso partecipato che unisca arte urbana, cultura ed inclusone sociale: cittadini e cittadine, associazioni, istituti scolastici, parrocchie e quanti vorranno partecipare, saranno i protagonisti con idee, proposte e suggestioni, rafforzando così il senso di appartenenza e il legame con la nostra comunità.

Lo riporta su Facebook, Giovanni Mansueto, Assessore del Comune di Manfredonia con delega alla “Rigenerazione e Pianificazione Urbana”.

1 commenti su "Manfredonia, Mansueto: “Al via il piano strategico di riqualificazione dei quartieri”"

  1. Ricordatevi dell’acqua di cristo terrà polvere e immondizia per non parlare di scaramanzia zoccole e serpenti grazie

