Manfredonia, Mansueto: "Al via il piano strategico di riqualificazione dei quartieri"

Immaginiamo strade, scale, piazze e muri diventare tele urbane, punti d’incontro e nuovi luoghi da vivere.



Immaginiamo un’ondata di creatività attraversare le vie della città, con interventi di street art, installazioni artistiche, street art ball e urbanistica tattica in grado di raccontare storie, sogni e visioni.



Immaginiamo una città che non cambierà solo aspetto, ma anche ritmo ed energia, così da offrire una narrazione urbana fatta partecipazione e cura condivisa.



Immaginiamo di ridare voce alla nostra comunità, rigenerando non solo luoghi, ma soprattutto relazioni, fiducia, identità.



Immaginiamo una nuova rete viva, in grado di creare trame urbane, sociali e culturali, trame di colori in grado di generare battiti di quartieri.



Immaginiamo una comunità protagonista di un percorso partecipato che unisca arte urbana, cultura ed inclusone sociale: cittadini e cittadine, associazioni, istituti scolastici, parrocchie e quanti vorranno partecipare, saranno i protagonisti con idee, proposte e suggestioni, rafforzando così il senso di appartenenza e il legame con la nostra comunità.

Lo riporta su Facebook, Giovanni Mansueto, Assessore del Comune di Manfredonia con delega alla “Rigenerazione e Pianificazione Urbana”.