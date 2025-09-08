Edizione n° 5818

Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio "Io sono Capitale di Puglia"
7 Settembre 2025 - ore  14:10

Foggia, Rocco Naviglio. 'Il cono è piccolo' e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

TPL Manfredonia, più fondi per il trasporto pubblico locale: variazione al bilancio comunale 2025

MANFREDONIA ALTO

manfredonia - ph matteo nuzziello

Redazione
8 Settembre 2025
Manfredonia

Nuove risorse in arrivo per il trasporto pubblico locale (TPL) a Manfredonia. Con la determinazione dirigenziale n. 1586 del 1° settembre 2025, firmata dall’architetto Michele Prencipe, responsabile del Settore V “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali” del Comune, è stata approvata una variazione di entrate e spese per l’anno in corso, con un incremento del finanziamento destinato al servizio di trasporto gestito dal Consorzio Trasporto Aziendale Pugliese – CO.Tr.A.P..

L’atto segue un lungo iter normativo e amministrativo, che ha visto il Comune impegnato negli ultimi anni nella gestione dei contratti di servizio e nelle proroghe necessarie per garantire la continuità del trasporto pubblico urbano.

Più risorse dalla Regione Puglia

La novità principale arriva dalla Regione Puglia: con la determinazione n. 115 del 23 giugno 2025, la UOR 078 ha ridefinito la ripartizione del Fondo Regionale Trasporti, riconoscendo a Manfredonia un incremento annuo di 46.926,72 euro sul capitolo relativo al servizio TPL (L.R. 45/2013, art. 30).

Il contributo comunale passa così da 137.243 a 184.169,72 euro, rafforzando il sostegno economico al servizio. Tale variazione è stata recepita prima dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 29 luglio 2025 – relativa all’assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri – e successivamente dalla Giunta Comunale con la delibera n. 161 del 1° agosto, che ha approvato le variazioni di competenza e di cassa.

La determinazione dirigenziale ricostruisce anche i passaggi che hanno portato all’attuale assetto del trasporto pubblico locale:

  • l’affidamento iniziale del servizio a CO.Tr.A.P. e al Consorzio Re Manfredi;

  • le proroghe successive, motivate dalle direttive regionali e dalla necessità di evitare interruzioni;

  • la scadenza, nel marzo 2023, del contratto con Re Manfredi per il collegamento con la frazione Montagna;

  • la proroga del contratto con CO.Tr.A.P. fino al 31 dicembre 2026, come stabilito dalla Giunta Regionale e dal Comune.

Alla luce di questi provvedimenti, l’adeguamento finanziario del 2025 rappresenta un tassello fondamentale per assicurare il servizio nei prossimi anni.

Nel dettaglio, l’atto firmato dal dirigente Prencipe stabilisce:

  • la variazione in aumento degli accertamenti e dell’impegno di spesa di 46.926,72 euro;

  • l’assegnazione della somma al capitolo “Servizio TPL e miglioramento infrastrutture – L.R. 45/2013, art. 30”, con pari stanziamento sia nella parte entrata che nella parte spesa;

  • la conferma che gli impegni di spesa sono coperti dai trasferimenti regionali e coerenti con il piano di riequilibrio dell’Ente;

  • la sottoposizione del provvedimento al controllo di regolarità contabile, come previsto dal Testo unico degli enti locali.

Cosa cambia per i cittadini

Per gli utenti del trasporto pubblico urbano, la determinazione non comporta modifiche immediate agli orari o alle linee, ma assicura la stabilità economica del servizio, evitando disservizi legati a mancanza di fondi. L’aumento dei trasferimenti potrà essere destinato non solo al mantenimento delle corse, ma anche al miglioramento delle infrastrutture legate al TPL, come fermate, pensiline e sistemi informativi.

In prospettiva, l’obiettivo del Comune è quello di completare entro il 2026 le procedure di nuova assegnazione del servizio, garantendo una gestione più moderna ed efficiente del trasporto pubblico.

