Edizione n° 5818

BALLON D'ESSAI

CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

CALEMBOUR

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Home // Cronaca // Manfredonia. Violento scontro auto – furgone in via Pulsano, uomo incastrato nel mezzo

INCIDENTE Manfredonia. Violento scontro auto – furgone in via Pulsano, uomo incastrato nel mezzo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 08 settembre 2025. Questa mattina, lungo la frazione Monticchio, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e un furgone bianco, secondo quanto riferito dai presenti. Le prime informazioni parlano di un impatto che ha richiesto l’intervento immediato di due ambulanze e dei Vigili del Fuoco, con almeno una persona rimasta bloccata tra le lamiere.

Attualmente, non sono ancora disponibili dettagli sui feriti.

Le autorità – Vigili del Fuoco, personale medico del 118 e forze dell’ordine – sono impegnate nelle operazioni di soccorso e rilievo.

La dinamica del sinistro è oggetto di indagine.

1 commenti su "Manfredonia. Violento scontro auto – furgone in via Pulsano, uomo incastrato nel mezzo"

