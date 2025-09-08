Manfredonia. Violento scontro auto - furgone in via Pulsano, uomo incastrato nel mezzo

Manfredonia, 08 settembre 2025. Questa mattina, lungo la frazione Monticchio, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e un furgone bianco, secondo quanto riferito dai presenti. Le prime informazioni parlano di un impatto che ha richiesto l’intervento immediato di due ambulanze e dei Vigili del Fuoco, con almeno una persona rimasta bloccata tra le lamiere.
Attualmente, non sono ancora disponibili dettagli sui feriti.
Le autorità – Vigili del Fuoco, personale medico del 118 e forze dell’ordine – sono impegnate nelle operazioni di soccorso e rilievo.
La dinamica del sinistro è oggetto di indagine.
Non era uomo incastrato,ma donna…di cazzate se ne dicono tante