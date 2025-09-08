Mangiamare: Manfredonia torna a celebrare il mare e le sue tradizioni

Il Mangiamare ha chiuso i battenti lasciando un segno indelebile nella città, riportando Manfredonia al centro della sua storia e delle sue radici marinare. Dopo anni di assenza, il festival ha trasformato le giornate in un omaggio al mare, alla pesca e alle tradizioni locali, valorizzando il patrimonio enogastronomico della città.

L’evento è stato reso possibile dall’impegno delle associazioni, guidate da Arci Viceversa APS – ETS, che hanno coordinato energie e competenze insieme ai tecnici coinvolti nell’organizzazione. Alessandro Russo, pescatore e coordinatore dei volontari, è stato definito la “bussola” della manifestazione, grazie alla sua dedizione e capacità di dare vita a un festival autentico e profondamente radicato nella comunità.

Il festival ha potuto contare sul sostegno della Regione Puglia e dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, che hanno investito nel progetto riconoscendone il valore per la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

«Il Mangiamare non è solo una festa del cibo, ma un momento in cui la comunità si ritrova e costruisce futuro», ha dichiarato la presidente di Arci Viceversa APS – ETS. «Ringraziamo tutte le istituzioni, i pescatori e il pubblico che hanno reso vivo ogni istante di queste giornate. Questo ritorno segna un nuovo inizio per la città e il suo rapporto con il mare».

Un ringraziamento speciale va a cittadini, visitatori e turisti che hanno partecipato attivamente, camminando tra gli stand, assaggiando i prodotti del mare e condividendo sorrisi e applausi. Il Mangiamare si conferma così non solo come evento culturale ed enogastronomico, ma come rito collettivo per chi ama il mare e la comunità di Manfredonia.