Edizione n° 5818

BALLON D'ESSAI

CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

CALEMBOUR

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Nuovo impianto sportivo Polivalente Indoor a Manfredonia: autorizzato il subappalto per la realizzazione dei lavori

MANFREDONIA Nuovo impianto sportivo Polivalente Indoor a Manfredonia: autorizzato il subappalto per la realizzazione dei lavori

L’iniziativa rientra negli avvisi pubblici del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2022

PH MATTEO NUZZIELLO, MANFREDONIA APRILE 2017

PH MATTEO NUZZIELLO, MANFREDONIA APRILE 2017 (archivio)

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Settembre 2025
Economia // Manfredonia //

Manfredonia, 8 settembre 2025 – Il Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia, guidato dall’Arch. Michele Prencipe, ha adottato la determinazione n. 1621/2025 con la quale viene autorizzato il subappalto relativo alla costruzione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor nel comparto CA9 del PRG, all’angolo tra Viale Mediterraneo e Viale Gen. Umberto Nobile.

L’iniziativa rientra negli avvisi pubblici del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2022, finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla rigenerazione di quelli esistenti. A seguito di sopralluoghi e ricognizioni, il Comune ha individuato l’area più idonea per il nuovo polo sportivo, con un costo complessivo di 2,5 milioni di euro, interamente finanziato dal PNRR – Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”.

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 700/2025, prevede lavori integrati e affidamento in procedura negoziata all’impresa COSMIC IMPIANTI SRL, già aggiudicataria della gara con ribasso del 4%, per un importo netto di 1.788.531,13 euro. Durante le fasi preliminari, la progettazione esecutiva è stata formalmente avviata il 25 ottobre 2024, mentre il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 14 novembre 2024.

In base alla richiesta protocollata il 4 settembre 2025, COSMIC IMPIANTI SRL ha ottenuto l’autorizzazione a subappaltare parti dei lavori alla ditta PUGLIA LEGNAMI SRL, con sede ad Apricena, per un importo di 145.000 euro, inclusi 3.000 euro per oneri di sicurezza. La documentazione allegata – comprendente DURC, attestazioni SOA, certificazione ISO 9001, visure e dichiarazioni sostitutive – è stata verificata e conforme alla normativa vigente, inclusa la verifica antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.