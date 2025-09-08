Manfredonia, 8 settembre 2025 – Il Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia, guidato dall’Arch. Michele Prencipe, ha adottato la determinazione n. 1621/2025 con la quale viene autorizzato il subappalto relativo alla costruzione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor nel comparto CA9 del PRG, all’angolo tra Viale Mediterraneo e Viale Gen. Umberto Nobile.

L’iniziativa rientra negli avvisi pubblici del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2022, finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla rigenerazione di quelli esistenti. A seguito di sopralluoghi e ricognizioni, il Comune ha individuato l’area più idonea per il nuovo polo sportivo, con un costo complessivo di 2,5 milioni di euro, interamente finanziato dal PNRR – Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”.

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 700/2025, prevede lavori integrati e affidamento in procedura negoziata all’impresa COSMIC IMPIANTI SRL, già aggiudicataria della gara con ribasso del 4%, per un importo netto di 1.788.531,13 euro. Durante le fasi preliminari, la progettazione esecutiva è stata formalmente avviata il 25 ottobre 2024, mentre il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 14 novembre 2024.

In base alla richiesta protocollata il 4 settembre 2025, COSMIC IMPIANTI SRL ha ottenuto l’autorizzazione a subappaltare parti dei lavori alla ditta PUGLIA LEGNAMI SRL, con sede ad Apricena, per un importo di 145.000 euro, inclusi 3.000 euro per oneri di sicurezza. La documentazione allegata – comprendente DURC, attestazioni SOA, certificazione ISO 9001, visure e dichiarazioni sostitutive – è stata verificata e conforme alla normativa vigente, inclusa la verifica antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia.