San Giovanni Rotondo, Valente: "Chiediamo una fermata autobus davanti al Centro 'Valori'"

Edizione n° 5817

BALLON D'ESSAI

CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

CALEMBOUR

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Maria Teresa Valente ha inviato una PEC alla direzione di SITA Sud chiedendo l’istituzione di una fermata autobus davanti alla struttura

Maria Teresa Valente - Fonte Immagine: Facebook, Maria Teresa Valente

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Da mesi le famiglie di Manfredonia che si recano quotidianamente al Centro Socio Educativo Riabilitativo “Valori” di San Giovanni Rotondo attendono una risposta che tarda ad arrivare. Il 31 gennaio scorso, Maria Teresa Valente ha inviato una PEC alla direzione di SITA Sud chiedendo l’istituzione di una fermata autobus davanti alla struttura, ma ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro.

Il Centro Valori rappresenta un punto di riferimento fondamentale per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, garantendo percorsi di cura e trattamenti riabilitativi essenziali. Tuttavia, la fermata più vicina si trova a considerevole distanza, costringendo famiglie già impegnate in attività assistenziali a ricorrere a mezzi propri o a soluzioni onerose per accompagnare i propri cari.

Valente sottolinea come una semplice fermata davanti al Centro potrebbe alleviare concretamente le difficoltà quotidiane, migliorando l’accessibilità e sostenendo i diritti delle persone più fragili. Pur confidando nella serietà e nella solidità operativa di SITA Sud, chiede che la direzione intervenga al più presto, fornendo una motivazione chiara in caso di mancata soddisfazione della richiesta o proponendo soluzioni alternative per le famiglie.

L’appello è chiaro: rispondere a un bisogno reale significa dimostrare attenzione e vicinanza a chi ogni giorno affronta percorsi complessi, e Maria Teresa Valente si dichiara pronta a collaborare per individuare la strada migliore da percorrere insieme all’azienda.

Lo riporta su Facebook, Maria Teresa Valente.

1 commenti su "San Giovanni Rotondo, Valente: “Chiediamo una fermata autobus davanti al Centro ‘Valori'”"

  1. Dal 31/1/2025 sono passati 7 mesi e la Sita non si è degnata di dare una risposta. Evidentemente certe categorie di cittadini in difficolta’ mettono in crisi la Società. C’è da chiedersi, ma la Sita svolge un servizio pubblico ?

