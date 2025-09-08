Edizione n° 5818

Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio "Io sono Capitale di Puglia"
7 Settembre 2025 - ore  14:10

Foggia, Rocco Naviglio. 'Il cono è piccolo' e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Street Control, ecco le strade nelle quali verranno controllate dalla Polizia Locale le soste irregolari

FOGGIA Street Control, ecco le strade nelle quali verranno controllate dalla Polizia Locale le soste irregolari

Con la strumentazione elettronica

Foggia: Street Control in azione contro la sosta selvaggia

Foggia. Polizia locale, immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Street Control, l’aggiornamento settimanale delle strade nelle quali verranno controllate dalla Polizia Locale le soste irregolari con la strumentazione elettronica

La Polizia Locale, come ormai consuetudine, comunica le date in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari in Città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control.

Ecco di seguito le date, gli orari e le zone:

  • Mercoledì 10 settembre– turno dalle ore 8 alle ore 14 – zona Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.
  • Giovedì 11 settembre– turno dalle ore 15 alle ore 21 – zona area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi, Via Martire, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi.

  • Venerdì 12 settembre– turno dalle ore 8 alle ore 14 – zona Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.

 

Per ulteriori informazioni, possibile consultare direttamente il portale della Polizia Locale al link:

Street Control

 

Foggia, 8 settembre 2025

 

