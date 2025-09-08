Ultimo saluto ad Alberto Cicolella sulle note e il bel canto del suo amico Lucio Dalla

Foggia. Si sono celebrati i funerali del Dott. Alberto Cicolella. A rendergli omaggio gran parte della “Foggia bene”, il mondo della politica, la Polizia di Stato e, tra le autorità, il Procuratore Vincenzo Russo.

Presente l’intera classe imprenditoriale della città, guidata da Matteo La Torre e dal costruttore Di Carlo; tra i partecipanti anche Micky De Finis. Da segnalare la presenza della fascia tricolore indossata da un rappresentante del Comune di Foggia, in assenza della Sindaca, probabilmente impossibilitata a partecipare. «L’importante è che ci fosse la fascia», ha commentato una persona rimasta all’esterno della chiesa, non riuscendo a entrare per l’elevata affluenza.

La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santa Maria della Croce, in Viale della Stazione, a pochi passi dal celebre e storico Hotel Cicolella, dove Alberto abitava e dove spesso lo si vedeva cenare presso il ristorante che portava il suo cognome. Al termine del rito religioso, il feretro si è soffermato per alcuni minuti davanti all’ingresso dell’Hotel, accompagnato dalla presenza discreta di una pattuglia della Polizia di Stato, a garanzia della sicurezza.

Il rito, iniziato alle ore 11, si è concluso sulle note e la voce di Lucio Dalla, grande amico del defunto. Chi si aspettava di vedere Renzo Arbore è rimasto deluso; l’artista foggiano, molto legato a Cicolella, ha comunque fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia, scegliendo forse di vivere privatamente il proprio dolore, già segnato dalla recente scomparsa di Pippo Baudo, altro suo caro amico.

Il corteo funebre si è concluso con un lungo e commosso applauso.

Addio, Alberto Cicolella. Foggia ti ricorderà per sempre.

Alberto resterà per sempre nel cuore della moglie Marta, del figlio Francesco e dei nipoti Orazio e Altiero.

Nella foto: l’ingresso del feretro nella Chiesa di Santa Maria della Croce, in Viale della Stazione a Foggia.

A cura di Geppe Saldutto