Vendola sicuro: "Con Antonio Decaro costruiremo una piattaforma di pace"

NICHI TI PENSA Vendola sicuro: “Con Antonio Decaro costruiremo una piattaforma di pace”

"Da questo palco lancio un messaggio di amicizia ad Antonio Decaro col quale dovremo insieme costruire una piattaforma"

Regionali Puglia: Emiliano e Vendola confermano la loro presenza in campo per supportare Decaro

Manfredonia // Politica //

“Da questo palco lancio un messaggio di amicizia ad Antonio Decaro col quale dovremo insieme costruire una piattaforma che riguardi il profilo di pace di una Puglia collocata in un mediterraneo di guerra.

Non solo la guerra di sterminio, di genocidio, che vediamo.

Ma anche di quella praticata nei confronti dei più poveri e dei migranti e di chi va in mare a salvare la vita degli altri”. Lo ha detto il presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, dal palco della Festa de l’Unità a Bisceglie.

“Il secondo messaggio” che Vendola ha lanciato, “è per una persona – ha detto – con la quale mi sono tante volte, alla luce del sole, confrontato anche polemicamente. Ma questa sera voglio dire a Michele Emiliano auguri, goditi la igoia di questa creatura che è nata”. Oggi Emiliano è diventato papà per la quarta volta a 66 anni della piccola Maria Antonietta.

Vendola, già governatore pugliese, correrà per un posto da consigliere regionale alle prossime elezioni, sostenendo la candidatura alla presidenza della Regione di Antonio Decaro.

Quest’ultimo ha chiesto e ottenuto che non si candidasse consigliere Emiliano. Mentre il veto che aveva posto anche su Vendola, alla fine, è caduto.

1 commenti su "Vendola sicuro: “Con Antonio Decaro costruiremo una piattaforma di pace”"

  1. Ma andate ha lavorare che avete affondato foggia è provincia sulla sanità lavoro che manca pensare solo hai baresi è provincia che vi danno i voti

