Foggia, Il Cerchio Rosa: iniziativa Freedom for Birth

Foggia – LA tutela della salute di partoriente e nascituro dovrebbe essere interesse dell'intera società perché la Nascita è il più importante fra i diritti umani. Le associazioni di volontariato "Il Cerchio Rosa" e "Mamme Arcobaleno", hanno organizzato un incontro presso l'Istituto Comprensivo Parisi-De Sanctis a Foggia, durante l'incontro sarà proiettato "Freedom for Birth", film documentario sul tema del diritto delle donne di poter scegliere come e dove partorire e che pone l'attenzione sui diritti fondamentali della donna durante gravidanza e parto. I partecipanti saranno inoltre invitati a firmare la petizione indetta dall'associazione "Rinascere al naturale" per il diritto alla libertà di scelta. L'evento vedrà la partecipazione del dott. Antonio Belpiede, responsabile U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Canosa e delle ostetriche Vanda Covre e Rosaria Santoro (specializzate nella nascita in casa, nel parto in acqua anche a donne precesarizzate).

