San Paolo di Civitate, rapina tabaccheria: arrestato

Foggia. NELLA prima mattina di ieri, a San Paolo di Civitate, un individuo a volto parzialmente travisato entrava all’interno della tabaccheria in piazza Aldo Moro e, brandendo un coltello, minacciava il titolare del negozio sottraendo alcune stecche di sigarette e i soldi presenti in cassa. Durante l’atto criminale, l’uomo ha ferito lievemente la vittima che in un primo momento aveva tentato di opporsi alla rapina. Immediatamente allertati, i Carabinieri del Comando Stazione si sono portati sul posto dove hanno acquisto i filmati di videosorveglianza della tabaccheria, dai quali era possibile estrapolare alcune preziose immagini che ritraevano il soggetto a volto scoperto poco prima di travisarsi per entrare nell’esercizio commerciale e consumare la rapina.

Dalla visione dei filmati i Carabinieri hanno ipotizzato subito che l’autore del reato poteva essere il Harafachi Osama Paolo, classe ’92, già conosciuto per pregresse vicende giudiziarie. Mentre alcuni Militari si sono messi immediatamente alla ricerca del sospettato, altri hanno proseguito nella raccolta di importanti dichiarazioni testimoniali che confermavano l’identita del rapinatore. Il 23enne è stato rintracciato per le vie di San Paolo a immediatamente fermato. Lo stesso era ancora in possesso dell’arma utilizzata durante la rapina. L’arrestato è stato associato nel carcere di Foggia.

