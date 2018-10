Di:

EUROBIRDWATCH: l’evento dedicato al birdwatching promosso dalla LIPU in molte parti d’Italia e connesso con altre iniziative analoghe in tutta Europa ha festeggiato la sua 25esima ricorrenza anche in Capitanata. Cripezzi è soddisfatto?

Le nuvole quindi non vi hanno scoraggiato nello svolgimento del programma della giornata allora…

Malgrado un’ iniziale minaccia di pioggia la giornata si è svolta con molto entusiasmo e curiosità per i neofiti. Il sole che non manca mai in Capitana ha spinto alla partecipazione ulteriori partecipanti, fino a oltre 40 tra adulti e ragazzi soprattutto giovanissimi. C’è stata sinergia fra il reparto dei Carabinieri Forestali e la LIPU di Capitanata. Ai partecipanti è stata prima offerta un’introduzione al mondo delle zone umide, alla loro importanza per la biodiversità e per l’uomo. Sono state descritte anche le dinamiche di rischio degrado che queste corrono: dall’alterazione degli habitat all’insistente bracconaggio rivolto agli uccelli acquatici. La passeggiata di un paio di ore nella Riserva delle Saline di Margherita di Savoia con binocoli e cannocchiali ha poi permesso di percepire la biodiversità unica dell’habitat in modo pratico e interessante.

Le Saline rimangono un forte attrattore naturalistico?

Certo, la vastità del paesaggio naturale della Salina più grande d’Europa è un patrimonio e la scelta del sito per la giornata non è stato casuale. Quest’anno la LIPU di Capitanata si è molto focalizzata su un tema alquanto legato proprio alla Riserva: il rischio di allargamento della litoranea proposto sul versante della zona umida invece che sul lato mare.

Una breve valutazione della giornata?

Pur sotto tono rispetto ad altre occasioni, le presenze faunistiche nella sola Riserva Naturale hanno permesso l’osservazione di 25 specie di uccelli selvatici per complessivi 1670 animali presenti in questo periodo fra i quali fenicotteri, aironi e anatre. Detto molto in sintesi abbiamo accresciuto il senso del bene comune soprattutto nei giovanissimi.

