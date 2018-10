Al Sud la mancia, al Nord la sostanza

A pagina 112 del DEF 2018 si legge (grazie per la tempestiva segnalazione a Raffaele Vescera): “Autonomia differenziata. Una priorità è costituita dall’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione concernente l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario. Sulla questione è già stato avviato un percorso con tre Regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) nel 2017 e nei primi mesi del 2018. Si tratta, quindi, di portare a compimento l’attuazione di disposizioni così rilevanti per il sistema delle autonomie territoriali del nostro Paese.”

Detto così, sembra niente. In realtà si tratta proprio della “secessione dei ricchi” per bloccare la quale si è mobilitata la parte migliore del meridionalismo italiano raccogliendo in poche settimane 12.000 firme (l’appello lanciato dapuò essere sottoscritto qui ). Del resto il presidente leghista del Veneto,, la ministra leghista agli affari regionalie il (vice?) premier leghistaerano stati chiarissimi: il provvedimento s’ha da fare. I maggiori poteri invocati dal Veneto anche su materie chiave, quali la sanità e la pubblica istruzione, vanno concessi. Alla faccia della coesione e dell’unità nazionale che, si sa, non sono mai stati unper i leghisti.Chi pensa che ”l’autonomia differenziata” sia in qualche modo bilanciata dal “reddito di cittadinanza” che, secondo l’opinione comune dovrebbe portare maggior ricchezza al Mezzogiorno, sbaglia di grosso, per almeno un paio di ragioni.

La prima. Le risorse per finanziare (in deficit) questa misura che avvantaggerebbe i giovani meridionali sono ancora tutte da trovare, come conferma la brusca frenata imposta dalla Commissione Europea con la lettera di Moscovici. L’attuazione dell’art.116 avviene invece a “spesa invariata”, nel senso che non ci sono maggiori oneri per lo Stato ma un semplice trasferimento di risorse. Come abbiamo spiegato dettagliatamente ieri , i soldi vengono sottratti alle aree più deboli.Seconda ragione per diffidare. Il “reddito di cittadinanza” è una misura temporanea, contingente, straordinaria che non crea direttamente occupazione, ma introduce una sorta di accompagnamento al lavoro a favore dei più bisognosi. L’autonomia differenziata è invece una manovra strutturale, destinata a produrre effetti (devastanti) per i prossimi decenni.