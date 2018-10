Calcio: Bari supera Igea Virtus per 0-3

Di:

(ANSA) – BARI, 7 OTT – Il Bari ha conquistato a Barcellona Pozzo di Gotto la quarta vittoria stagionale in quattro gare del girone I di Serie D, superando per 0-3 l’Igea Virtus: le reti sono state siglate al 25′ da D’Ignazio, al 36′ da Bolzoni e all’89’ da Mattera. Con questo successo i pugliesi consolidano il primato nella classifica a quota 12.

Soddisfatto il tecnico del Bari, Giovanni Cornacchini: “Alla fine della partita i ragazzi erano un po’ stanchi – ha commentato – ma credo sia stata un’ottima prestazione. Era difficile affrontare una squadra su questo campo, però posso dire di essere soddisfatto di come abbiamo giocato”