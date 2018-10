Foggia. Polizia rinviene escavatore

Di:

Foggia. ”Il 7 ottobre, agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, preventivamente disposto per contrastare i reati posti in essere in zone rurali, hanno rinvenuto un escavatore in zona Salice Nuovo.

Da accertamenti effettuati si apprendeva che il furto era stato commesso il giorno prima ad Ancona e che oltre all’escavatore era stato asportato anche un camion Iveco, che però, nonostante le ricerche ed i rastrellamenti non veniva rinvenuto. Il proprietario del veicolo veniva invitato per la restituzione del mezzo”.