Vieste. Soccorso un marittimo

Nuova operazione di soccorso verso una unità navale in transito nelle acque antistanti la nostra località: la nave passeggeri “AIDA BLU”, partita da Venezia e diretta a Corfù (Grecia), necessitava di sbarcare un passeggero colto da malore.

Il servizio medico di bordo e il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), come previsto in questi casi, considerata la circostanza decidono di sbarcare il paziente per affidarlo alle cure di un centro ospedaliero specifico.

Alle ore 13:00 circa la nave passeggeri comunicava a questa Guardia Costiera l’emergenza dando il via alle azioni previste per questo genere d’intervento.

L’unità, proveniente da Venezia e diretta a Corfù (Grecia), a circa 32 miglia nautiche a nord di Vieste deviava leggermente la propria rotta puntando su questa località.

L’ “AIDA BLU” navigava fino a circa 2 miglia nautiche da questo porto dove si era stabilito il rendez-vous con l’unità della Guardia Costiera CP880. Imbarcato il paziente e il personale medico della nave passeggeri, la CP880 dirigeva per il porto dove ad attenderli vi era l’ambulanza del 118.

Giunti a terra il medico di bordo e il medico del 118 hanno avuto modo di passarsi le informazioni professionali del caso.

Il paziente, di nazionalità tedesca, di anni 81, in ambulanza è stato trasportato nell’ospedale di Manfredonia.