Violenza e lesioni a pubblico ufficiale, arrestato 26enne a Mezzanone

Di:

Manfredonia,08 ottobre 2018. Nel pomeriggio del 5 ottobre, nel corso di un servizio in agro di “Borgo Mezzanone”, finalizzato al controllo del territorio, al contrasto del fenomeno del “caporalato” e dell’immigrazione clandestina, Agenti della Polizia di Stato, nello specifico una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Cerignola intimava l’alt ad un’auto che procedeva a forte velocità.

Il conducente, successivamente identificato quale cittadino gambiano, non solo non si fermava ma cercava di investire di uno dei due operatori.

Questi, allora, si ponevano all’inseguimento dell’auto che speronava l’auto di servizio.

Dopo un inseguimento avvenuto anche su strade interpoderali, la folle corsa del cittadino del Gambia terminava nei pressi dell’insediamento esistente vicino al C.A.R.A.

Scesi dall’auto i due operatori, dopo aver inseguito a piedi l’extracomunitario, riuscivano a bloccarlo con grande difficoltà non solo per la violenta resistenza opposta, da questo, nel tentativo di divincolarsi, ma anche, per l’intervento di numerosi stranieri che nel tentativo di favorire la fuga dell’arrestato aggredivano, con calci e pugni i due poliziotti.

L’arrivo tempestivo di altre pattuglie del Distaccamento di Cerignola, della Sezione di Foggia e dei Reparti Prevenzione Crimine presenti lì vicino, faceva disperdere gli aggressori che desistevano dalle loro azioni delittuose.

Il cittadino gambiano identificato per Omar Jallow, classe 1992, con vari precedenti penali, veniva tratto in arresto ed associato nel carcere di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I due operatori del Distaccamento Polstrada di Cerignola hanno ricevujto le cure del caso nell’Ospedale di Cerignola, rispettivamente con prognosi di 15 e 30 giorni.

Redazione StatoQuotidiano.it