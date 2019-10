Avvocato Innocenza Starace “L’informazione di SQ è scevra di personalismi”

Di:

“Dietro ogni notizia c’è una persona. Occorre tenerlo sempre a mente. Il potere della stampa è cresciuto moltissimo con i giornali on line, per la visualizzazione semplice e veloce: notizie accessibili a tutti ad ogni ora del giorno e della notte.

Diventa così ancora più importante che i giornalisti abbiano sete di verità e desiderio di rendere un servizio ai propri cittadini e soprattutto si avvicinino alla persona che sta dietro la notizia con prudenza e rispetto.

Il direttore di Stato Quotidiano, ho potuto constatare di persona, ascolta i punti di vista di tutti e tenta di rendere così una informazione scevra da personalismi, il più possibile veritiera. Non posso dimenticare, invece, i devastanti risultati, portati da giornalisti senza scrupoli, sulla psiche già provata di chi ha subito lutti, come nel caso di Giusy Potenza, o i tentativi di screditare chi non è allineato con la linea politica dei giornali o che ritengono loro nemici personali da attaccare.

Mai questo ho visto fare da Stato Quotidiano.

Moltissimi miei clienti mi sottolineano la sua imparzialità e fedeltà nelle notizie che riporta.

In campo politico tutti possiamo dire la nostra e parimenti ottenere spazi. Per questo: grazie Stato Quotidiano. Come avvocato, come politico e come cittadino vi auguro buona strada!”.

A cura dell’Avvocato Innocenza Starace,

ottobre 2019