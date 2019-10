Cerignola, rapina a pizzeria e ferimento titolare. Staff “NON MOLLIAMO”

Di:

“Come in molti avranno già saputo, la notte tra sabato e domenica, siamo stati vittime di una brutale rapina. Abbiamo tenuto il silenzio in questi giorni perché avevamo bisogno di restare uniti tra noi e concederci tutto l’affetto che, da anni, caratterizza la nostra bella famiglia. Sì, perché Il Caminetto ormai è una famiglia a tutti gli effetti e, nel bene così come nel male, ha una forza in più: l’amore che prova nei confronti di tutto lo staff e di tutte quelle meravigliose persone che decidono di affidarsi a noi e alla nostra cucina“.

Così in una nota su facebook lo staff della pizzeria di Cerignola “Il Caminetto” , vittima – nella notte tra sabato e domenica scorsi -, di una rapina da parte di ignoti con ferimento del titolare.

“Condanniamo e denunciamo a gran voce questo atto di violenza che ci ha colpiti”

“Condanniamo e denunciamo a gran voce questo atto di violenza che ci ha colpiti e che, purtroppo, colpisce tanti lavoratori onesti e perbene che popolano la nostra stupenda Terra. Ma vogliamo sottolineare con più forza tutta la solidarietà e la vicinanza che, da tutta Italia, ci ha raggiunti. Siamo commossi e grati a tutte quelle persone che, anche con un gesto semplice, ci hanno dimostrato affetto, stima e amore. Sarà sempre l’amore a muovere il mondo. Sarà sempre la voglia di essere persone perbene a vincere su tutto. Sara sempre il lavoro nobile a guidarci nelle nostre scelte. Sarà sempre la stessa grande e immensa famiglia de Il Caminetto a continuare a regalarVi sorrisi e piacere. Noi non molleremo MAI perchè, qualunque cosa accada, l’onestà vincerà su tutto. Grazie di cuore a tutti ❤“. Lo staff de Il Caminetto.

