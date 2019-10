Comune Manfredonia, ok utilizzo platea Lsu fino al 31 dicembre 2019

Di:

Manfredonia, 08 10 ottobre 2019. Con recente atto del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, è stato epresso atto di indirizzo per l’utilizzazione dell’intera platea di lavoratori socialmente utili di questa Amministrazione fino al 31 dicembre 2019, fatta salva la mancata approvazione della norma in questione nella legge di conversione.

E’ stato dato atto che la somma per gli oneri assicurativi INAIL prevista in € 21.000,00 nella deliberazione di Giunta comunale n. 15/2019 è sufficiente a fornire la relativa copertura fino al termine dell’anno in corso.

E’ stato incaricato il Dirigente del Settore di competenza degli atti consequenziali e a trasmettere in copia la presente deliberazione alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, all’INPS ed al Centro per l’Impiego di Manfredonia.

Atto in allegato

