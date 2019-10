Dda Ue 124 milioni per ammodernamento linea ferroviaria Napoli-Bari

Di:

Bruxelles, 08 ott 17:15 – (Agenzia Nova) – La Commissione europea ha approvato un investimento di 124 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per l’ammodernamento di un tratto di 16,5 chilometri della linea ferroviaria Napoli-Bari, tra Cancello e Frasso Telesino, nell’Italia meridionale. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che i lavori comprendono il raddoppio delle linee ferroviarie a binario singolo per aumentare la velocità, la capacità e ridurre i tempi di percorrenza. “Questo progetto dell’Ue darà impulso alle economie locali di Napoli, Caserta, Benevento, Foggia e Bari, con tempi di percorrenza più brevi per abitanti e turisti.