Fiore lascia la Lega in polemica con i vertici: “Un partito personale”

Di:

“Foggia ai foggiani e la Puglia ai pugliesi, basta con questi baresi e abruzzesi che comandano nella città più bela che io conosca”. Un po’di campanilismo e insofferenza per il partito. Alfonso Fiore ha deciso. Domani in conferenza stampa annuncerà, dalla sede della sua associazione, l’addio al partito della Lega e le dimissioni da capogruppo del Carroccio in consiglio comunale.

Aveva resistito, rivendicato che non c’era stato nessun comunicato ufficiale di espulsione dopo che il coordinamento regionale aveva diffidato alcuni consiglieri “dal parlare a nome della Lega”. Non solo. A Pontida aveva anche preso la tessera, per rispondere a quanti sottilizzavano che non si poteva escludere un “non iscritto”. Anche quando il collega Massimiliano Di Fonso aveva dichiarato a Stato Quotidiano che “sarebbero ritornati solo a determinate condizioni”, si era dissociato con comunicato: “Sono nella Lega”. Ora tutto è compiuto, leghisti che lasciano individualmente la loro compagine a Foggia mentre il gruppo giovani in città e a San Severo decide per un’azione di addio in gruppo.

“Questopartito è forte sulla carta ma debole nei suoi dirigenti. Non condivido la linea di alcune persone, da Casanova ad Ursitt, che hanno portato il partito allo sbando come fosse cosa propria”. Fiore, con Splendido e Vigiano, è stato uno dei primi a portare il simbolo leghista in consiglio comunale “l’ultimo a lasciare – precisa- i cittadini non hanno capito perché siamo entrati in un partito del nord, ma noi l’abbiamo sostenuto a testa alta, fieri. Non do la colpa a Salvini per la nostra esclusione ma a chi ne ha fatto un partito personale”.

L’ormai ex capogruppo non è interessato, per ora, ad approdi in altri movimenti come quello di Toti, né a una candidatura per le regionali: “Dovranno presentarsi una serie di situazioni”, ma non spiega quali.

Si dichiarerà indipendente, anche da Di Fonso, e Liliana Iadarola, due ex leghisti.

Insomma tre indipendenti su tre da un unico simbolo in campagna elettorale: “Io vado per la mia strada, preferisco stare da solo”. Ricorda delle percentuali, la Lega dal 3% nel 2017 al 9% il 4 marzo 2018, e, a proposito di sostegno alla causa, tiene a precisare che “ha contributo decisamente anche all’elezione di Paolo La Torre a palazzo Dogana facendo arrivare gli amici dalla provincia. Nonostante questo non vieni considerato, siamo arrivati al punto che i soldati non eletti comandano sui generali. E siamo diventati consiglieri io e Di Fonso non dopo il ballottaggio ma il 26 maggio. Resterò comunque nel centrodestra a fianco del sindaco”. I consiglieri della Lega in consiglio comunale restano due, Salvatore De Martino e Concetta Soragnese.