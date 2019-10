A Foggia è tempo di Daunia Comics

Di:

Foggia. È stato presentato lo scorso 7 ottobre nella Sala Giunta del comune di Foggia alla presenza degli assessori Anna Paola Giuliani e Claudia Lioia il programma del Daunia Comics 2019, a presentarlo anche Santino Caravella, direttore del media partner “La tua Tv” e Paolo Pugliese direttore artistico dell’evento.

Quest’anno a differenza degli scorsi, l’evento nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 si svolgerà “tra la gente” alla villa comunale e non più alla “periferica” città del cinema. Fil rouge è l’oriente ed il Giappone in particolare, patria dei manga, degli anime e dei cartoni animati, grazie alla presenza di Andrea Dentuto, il maggiore mangana italiano, illustratore – tra gli altri – di Lupin III. Dentuto porterà a Foggia parte della lingua e della cultura giapponese con l’associazione culturale Momiji da lui fondata, con la prima edizione del Premio Momiji per illustratori e disegnatori all’interno del concorso nazionale.

Oltre a Dentuto la città di Foggia ospiterà altri nomi di spicco quali il disegnatore Disney Giuseppe Sansone a presentare il suo nuovo libro Matteo e lo spettro Autistico, Luca Lamberti disegnatore di Star Trek e Gianmarco Fumasoli, sceneggiatore ed editore, per la presentazione della nuova serie mensile Samuel Stern da novembre nelle edicole.

Saranno presenti ovviamente tavoli per giochi di ruolo, giochi da tavolo, incontro con l’ex youtuber Alberico De Giglio, parte dedicata ai cosplayers con la madrina di fama internazionale Giorgia Vecchini e non mancherà la musica con i Cartoon Boy Band “I Cristiani D’Avena” e il duo Stefano Bersola e Pietro Ubaldi. Con musiche che uniscono grandi e piccini.

La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 20:00 al costo di 10 euro per le due giornate, 6 euro giornata singola, 3 euro per i bambini tra i 6 e i 10 anni, ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e over 65, 2 euro per gli studenti nelle ore scolastiche in convenzione con il Provveditorato provinciale.

A cura di Alessio Walter De Palma