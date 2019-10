Inceneritore Borgo Tressanti, TAR respinge ricorso Comitato

Di:

Bari. “La Provincia ha condiviso pienamente gli esiti della verifica e quindi ha ritenuto che “date le modalità sia costruttive dello stoccaggio utilizzato e dei relativi bacini di contenimento (confinamento in serbatoi a norma), sia di utilizzo delle singole sostanze (con sistemi di prelievo e/o erogazione a norma)”, non vi siano possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo da parte delle singole sostanze pericolose”.

Con sentenza di recente pubblicazione, i magistrati del Tar Puglia di Bari – Sezione Seconda – hanno respinto il ricorso del 2018 proposto dal Comitato contro l’inceneritore nei pressi di Borgo Tressanti – Cerignola, contro Provincia di Foggia, Regione Puglia, Comune di Manfredonia (non costituito); Comune di Cerignola (non costituito), ASL Foggia (non costituita), Istituto Superiore della Protezione e aa Ricerca Ambientale (non costituito), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, nei confronti E.T.A. s.r.l., per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità;

“- della condotta della Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale e della Provincia di Foggia, relativamente al riesame e/o aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. Regione Puglia n. 437/2010 riferita all’Inceneritore sito in localita “Paglia” in agro di Manfredonia (FG), con riguardo alle prescrizioni dettate con D.D. Provincia di Foggia n. 2334 del 23.12.2016;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con particolare rifermento alla documentazione ambientale richiesta alla Provincia di Foggia con istanza di accesso del 12.05.2017, di cui alla sentenza TAR Puglia Bari, Sez. III, n. 120/2917, notificata in data 30.01.2018, allo stato non conosciuta ne esibita;

con conseguente annullamento e/o declaratoria di inefficacia

della D.D. Provincia di Foggia n. 2334 del 23.12.2016 di c.d. “aggiornamento AIA” e della messa in esercizio dell’impianto ETA, nonché , ove occorra, della D.D. Regione Puglia n. 437 del 14.09.2010”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 novembre 2018:

per l’annullamento

“- della determinazione della Provincia di Foggia 2018/0001434 del 03.09.2018, conosciuta in data 04.09.2018, nonché, ove occorra e per quanto di ragione, degli atti ad essa sottesi, in particolare della nota ARPA prot. 0072256 del 27.11.2017, della nota Provincia di Foggia del 15.03.2018, della nota ARPA DAP Foggia del 16.03.2018, della nota ARPA prot. 0022979 del 11.04.2018, della nota della Provincia di Foggia del 22.06.2018 prot. n. 2018/0039011 e a questi comunque connessi, ove necessario anche le note ETA di cui fanno menzione a fondamento”;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 l’avv. Donatella Testini.

