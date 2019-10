La Capitanata si prepara per la Leopolda, da Marino a Rosa Cicolella

Di:

Raccolta di firme per lo ius culturae, in Capitanata circa, 2mila certificate, nascita di due comitati di azione civica a S.Severo, uno organizzato dal dirigente del Pd, ex consigliere regionale, Dino Marino, l’altro dall’avvocato Luigi Presutto. Procede su queste direzioni l’impegno dei renziani della provincia di Foggia che, in gruppo o anche singolarmente, si accingono a partecipare alla Leopolda in programma dal 18 al 20 ottobre.

Su Foggia Lorenzo Frattarolo, ex delegato nazionale e dirigente regionale, ha contribuito alle iniziative sull’integrazione e sull’avvio di nuovi comitati di azione civica: “Sarò alla Leopolda, un’edizione speciale quest’anno anche perché nasce il nuovo partito Italia Viva. Qualcuno verrà per un weekend fiorentino anche se non è censito…”. Netto sin dal primo momento nella scelta di abbandonare il Pd, sulle regionali risponde: “Sostenere Emiliano? Sono una persona che crede nella linea politica, si deciderà dopo la nascita del partito, spero che a Firenze si parli di questioni nazionali perché questo è il progetto”.

Non ha invece ancora deciso, anche se propende per Renzi, Dino Marino: “Il Pd lo si lascia perché è finita la sua vocazione maggioritaria, veltroniana, si aprono spazi per nuove formazioni”. Il portale dei comitati è sul web, a S. Severo i due centri politici e culturali appena allestiti sono luoghi fisici. Partiranno almeno in 5 o 6 persone per la due giorni fiorentina. Sugli orientamenti circa le regionali dell’anno prossimo, dice Marino: “Vedremo come collocare il partito, non credo che si correrà con un candidato

Matteo La Torre, di Manfredonia, partirà per la convention di Firenze a titolo personale: “Avevo prenotato il soggiorno prima della scissione, anche per una questione economica. Ci vado perché è un contenitore di idee e perché negli anni si sono instaurati dei rapporti di amicizia con alcune persone. Vedrò che tipo di contenitore si crea e poi prenderò la mia decisione”.

Da Foggia per Firenze partiranno un centinaio di persone: Aldo Ragni da Vieste, che con Frattarolo ha detto subito addio al Pd, fra gli altri partecipanti Rosa Cicolella, dirigente del Pd con una visibilità politica un po’ defilata dal congresso cittadino del 2017, che decise gli attuali assetti. “Parteciperò alla Leopolda ma non ho sciolto alcuna riserva, non sono approdata in Italia Viva. Dopo l’amara delusione di quel congresso voglio riflettere. Vedrò che aria si respira in questo partito, ero e resto renziana, la mia storia è molto vicina a quella di Renzi venendo dalla Margherita. Posso dire che sto guardano oltre il Pd, ma nessun reclutamento”.

