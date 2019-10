Di:

“Chiedo un incontro urgente con il sindaco di Foggia Franco Landella e con il presidente di AMIU Puglia Sabino Persichella perché chiariscano a che punto è la raccolta differenza nella città capoluogo. Le centinaia di segnalazioni e di lamentele pervenute ai nostri uffici ci impongono un intervento rapido e deciso”. Lo comunica in una nota stampa Giovanni d’Elia, presidente dell’Adiconsum di Foggia.

“Ci pervengono segnalazioni di inefficienza verso l’AMIU Puglia con cassonetti della raccolta differenziata stracolmi, in particolare nelle zone periferiche, tanto da rendere impossibile lo smistamento dei rifiuti differenziati – precisa D’Elia – Altri sono pieni di sacchetti di indifferenziata, senza tralasciare le condizioni al limite della invivibilità di alcune strade di Foggia, che si presentano stracolme di rifiuti ai bordi dei cassonetti, alcuni dei quali fatiscenti e mai sostituiti, come accaduto nei mesi scorsi in altre zone della città”.

Adiconsum chiede risposte all’emergenza e che sulla differenziata “l’azienda attui un piano efficace di informazione, formazione e promozione verso la cittadinanza, costituendo un tavolo permanente con la presenza delle associazioni dei consumatori, delle forze sociali, delle imprese, del mondo della scuola e delle famiglie, oltre che potenziare lo stesso servizio di raccolta in tutti i suoi aspetti”.