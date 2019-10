Le 5 località più gettonate in autunno

Di:

La stagione estiva si è ormai conclusa. Non solo perché il calendario ci suggerisce che siamo quasi a metà ottobre, ma anche perché dal punto di vista climatico ci siamo ormai addentrati in maniera definitiva nel clima e nelle atmosfere dell’autunno. Tuttavia, anche se il caldo è ormai solo un lontano ricordo e il ritorno alle normali attività lavorative è già ripreso da qualche giorno, non si ferma nel cuore e nella testa della gente la voglia di una bella vacanza.

Ma non temete, perché anche con temperature un po’ più fresche e con il sole che inizia a giocare, apparendo e scomparendo senza soluzione di continuità, è possibile potersi godere una bella vacanza persino durante la stagione autunnale. Che ormai non è solo l’anello di congiunzione tra la calda estate e il freddissimo inverno, ma può essere vista anche come un’occasione per staccare la spina in un periodo un po’ più calmo dell’anno.

Andiamo dunque a vedere come ci si può organizzare per vivere una bella vacanza anche durante la stagione autunnale, con varie località che possono essere toccate dai vacanzieri.

All’insegna del relax puro

Proprio così: non è da buttar via l’opportunità di farsi qualche giorno di vacanza in autunno. Anche perché, come abbiamo già sottolineato in precedenza, il ritorno alla routine di tutti i giorni consente di vivere lontano dallo stress delle città, del traffico e di tutto il suo contorno. Tuttavia, anche fare qualche giorno di vacanza in una grande città non è da escludere, in particolare quelle città monumentali in cui la fila per fare visite guidate è decisamente meno lunga.

Non escludiamo del tutto neanche la possibilità di fare il consueto weekend al mare, specialmente dopo aver visto per bene le previsioni: alcuni stabilimenti e alloggi prettamente estivi rischiano di essere chiusi, ma alloggiare in posti aperti 365 giorni all’anno può rappresentare un rimedio low cost senza perdere in qualità. Per non dimenticare le gite fuori porta, che in questo caso possono anche durare qualche giorno in più.

Consigliamo, in questo senso, quelle zone del nostro Paese che non sempre vengono sponsorizzate a dovere, e che nel periodo autunnale acquisiscono ulteriore fascino. Viaggiare attraverso l’entroterra dell’Italia può diventare davvero affascinante, oltre a portarci alla scoperta di luoghi ancora rimasti incontaminati che possono garantirci una bella vacanza. Il tutto all’insegna del relax nel vero senso della parola e riuscendo dunque ad allontanarsi del tutto dallo stress della città.

Ma si può anche giocare…

Non dimentichiamo che andare in vacanza non vuol dire solo staccare la spina da tutto, ma anche provare a vivere quel brivido che nella vita di tutti i giorni rimane sopito dal lavoro e dalle proprie responsabilità. E in questo senso ci giungono in aiuto alcune località che ci consentono, ad esempio, di tentare la fortuna e l’azzardo con i giochi da casinò, ovviamente giocando sempre in maniera responsabile e senza esagerare.

Possiamo dunque dire che è possibile organizzare e vivere delle vacanze in zone con casinò adiacenti. Per chi volesse respirare ancora l’aria del mare e delle onde, leggermente più alte rispetto a quanto si nota in estate, città come Sanremo e – per chi vuole spendere qualche euro in più – Venezia possono essere delle mete senza dubbio di qualità. Sia per l’alto livello della qualità della vita, sia perché i casinò sono davvero a pochi passi.

Se invece vogliamo respirare aria un po’ più fresca, prima che l’inverno la renda rigida del tutto, possiamo puntare su località più amene come Saint Vincent e Campione d’Italia. Entrambe un po’ più costose, sia per l’alloggio che per vivere qualche giorno da vacanzieri, ma comunque gradevoli. Dunque non è poi così difficile organizzare e vivere una vacanza in autunno: scegli tu il tuo luogo ideale.