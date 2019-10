Manfredonia. Installazione pedane per solarium: respinto ricorso privato

Di:

Bari. “(..) Nessun rilievo, quindi, può sollevarsi nei confronti dell’avviso della Soprintendenza nella parte in cui non consente neppure la valutazione del progetto, perché tale prescrizione (concordata con il comune nel rispetto del principio di cogestione del vincolo paesaggistico con l’ente delegato dalla Regione) risponde puntualmente alle clausole del protocollo di Intesa che ha effettuato “a monte” la valutazione di compatibilità paesaggistica, escludendo nell’area oggetto di causa qualsiasi tipo di intervento“.

Con sentenza di recente pubblicazione, il Tar Puglia di Bari – Sezione Terza – definitivamente pronunciandosi, ha respinto il ricorso del 2018, proposto dal privato M.S., contro il Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Comune di Manfredonia (non costituito in giudizio), per l’annullamento:

– del provvedimento prot.n.16569 del 15.05.2018, notificato in pari data, reso dal Dirigente ad interim del 7° Settore, Tutela Ambiente, del Comune di Manfredonia, Servizio 7.1.- Servizi di Tutela del Territorio, dell’Ambiente ed Autorizzazioni Delegate, avente ad oggetto “Installazioni di pedane per la realizzazione di un solarium con annessi servizi igienici e bar ricadente sulla fascia FD delle NTA del PRG in viale Miramare-Manfredonia (FG)”;

– del parere paesaggistico ex art.146 D.lgs.42/04 reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot.n.0001520 del 23.02.2018, Cl.24.04.12/1.24 acquisito al protocollo comunale il 26.02.2018 n.7317, recante “Manfredonia (FG)- Installazione di pedana per la realizzazione di un solarium con annessi servizi igienici e bar in area ricadente sulla fascia FD delle NTA del PRG in viale Miramare. Parere per Autorizzazione ex art.146 del Codice BBCC. Restituzione per improcedibilità”, conosciuto dal ricorrente il successivo 06.06.2018 a seguito della presentazione di rituale istanza di accesso ex art.22 e segg. L.241/90 e ss.mm.ii.;

– della nota pro.n.9020 del 12.03.2018, a firma del Dirigente ad interim del 7° Settore, Tutela Ambiente, del Comune di Manfredonia, Servizio 7.1.- Servizi di Tutela del Territorio, dell’Ambiente ed Autorizzazioni Delegate, rubricata “ Installazioni di pedane per la 2 realizzazione di un solarium con annessi servizi igienici e bar ricadente sulla fascia FD delle NTA del PRG in viale Miramare Manfredonia (FG)”. Richiesta parere per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art.10 bis della L.n°241/90 e ss.mm.ii.”

– di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o o connessi a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuti, ivi compreso ed ove occorra:

– in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente del Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 24.03.2017 dal Comune di Manfredonia e dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, approvato con delibera di G.C. n.35 del 10.03.2017.

