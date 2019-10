Pescatori Manfredonia “Entro venerdì attendiamo risposte dal Prefetto di Bari”

Di:

Bari, 08 ottobre 2019. Attesa per venerdì prossimo, 10 ottobre, una risposta del Prefetto di Bari ai pescatori del Compartimento marittimo di Manfredonia, in sciopero stamani presso il porto barese.

Gli operatori marittimi hanno esposto nuovamente le problematiche. Presenti tra l’altro delegati delle marinerie della Calabria e della Sicilia, comandanti delle Capitanerie portuali e, lungo il corteo, il consigliere regionale di Forza Italia, Avv. Giandiego Gatta.

“Vogliamo lavorare”, “Lo Stato ci sta uccidendo“: così durante lo stato di agitazione a Bari i pescatori del compartimento ittico di Manfredonia. Gli addetti ai lavori, che negli ultimi giorni hanno tentato anche di coinvolgere la marineria molisana nella loro protesta, continuano a rivendicare norme più appropriate per la piccola pesca che tocca le coste dell’Adriatico, in quanto l’attuale regolamento non solo è più adatto per le pratiche portate avanti nel nord Europa, ma soprattutto costringe i pescatori a una lunga burocrazia.

“I pescatori di Manfredonia sono per la difesa del mare – dice a StatoQuotidiano il sig. Antonio Varrecchia, operatore del compartimento marittimo di Manfredonia -; la manifestazione di Bari è finalizzata alla tutela della economia cittadina, di un settore trainante che comporta circa 40 milioni di euro di pescato, che commercializzati possono diventare il triplo. Stiamo parlando di circa 190 imbarcazioni attive, oltre l’indotto non calcolato. Pertanto, se volete che questa economia debba cessare, con conseguenze per l’intera città di Manfredonia, alla politica le doverose risposte”.

(ANSA) – BARI, 8 OTT – Due poliziotti in servizio d’ordine al corteo delle marinerie pugliesi a Bari sono stati medicati da personale del 118 dopo che lo scoppio di un petardo lanciato da un manifestante ha provocato un trauma cranico con amnesia retrograda ad un agente e una nucalgia ad un altro. Alcuni pescatori hanno fatto ricorso, oltre ai petardi, anche alle pistole di segnalazione che si utilizzano in mare. I circa 500 pescatori che partecipano alla protesta chiedono la modifica delle leggi comunitarie che impongono l’uso di reti più larghe che fanno perdere il 50% del pescato. Sono partiti in corteo dal molo San Nicola da dove hanno raggiunto l’Autorità portuale. Qui, anziché sciogliersi, il corteo ha proseguito nel Borgo antico e ha raggiunto via Brigata Regina. Durante il tragitto alcuni pescatori hanno utilizzato le pistole di segnalazione e lanciato petardi, uno dei quali ha colpito due poliziotti del servizio d’ordine.

(ANSA).

PESCA NELL’ADRIATICO, MANIFESTAZIONE DI PROTESTA A BARI. “Mentre il Governo discute se tassare o meno le merendine nelle scuole, i pescatori pugliesi rischiano di perdere il lavoro nella totale indifferenza della politica nazionale. Le attuali norme europee sono un cappio al collo di un intero settore che rappresenta non solo un’eredità identitaria ma anche un indispensabile indotto economico da oltre 50 milioni di euro”. Lo ha detto Aldo Patriciello, eurodeputato molisano del Partito Popolare e recordman di preferenze nelle regioni meridionali alle ultime elezioni europee, commentando la manifestazione di protesta dei pescatori pugliesi, riuniti oggi a Bari per chiedere l’intervento delle istituzioni. “Sono al fianco dei pescatori che oggi protestano a Bari – ha dichiarato Patriciello – e ringrazio i consiglieri regionali Giandiego Gatta e Nino Marmo, con cui sono in costante contatto, per avermi cooptato in questa battaglia. Nei prossimi giorni, presenterò una richiesta di intervento sulla questione da parte della Commissione Europea: non è ammissibile che la piccola pesca dell’Adriatico sia penalizzata a vantaggio di quella dei mari del nord. Ma soprattutto non è ammissibile che il Governo rimanga inerme di fronte al rischio del collasso di un intero settore produttivo. A Bruxelles – ha concluso l’eurodeputato azzurro – siamo pronti a fare la nostra parte, ma è indispensabile che il Governo ascolti la voce della protesta di oggi e apra subito un tavolo di lavoro con tutti gli attori coinvolti”.

PH STATOQUOTIDIANO.IT – TUTTI I DIRITTI RISERVATI (RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE AI SENSI DI LEGGE)

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT