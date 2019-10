San Giovanni Rotondo, hashish e marijuana in casa: denunciati giovanissimi

Di:

Nel corso dello stesso servizio, inoltre, all’esito di alcune “mirate” perquisizioni domiciliari, gli stessi militari hanno anche arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti C.S.P., diciannovenne del luogo, e denunciato per lo stesso reato un altro giovane, sempre del luogo.

In una circostanza sono state trovate rinvenute due piante di marijuana ed un modesto quantitativo di hashish, mentre in un’altra, a casa del diciannovenne, sono stati trovati 50 grammi circa tra hashish e “marijuana.

Nel primo caso il ragazzo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Foggia, mentre nel secondo il giovane è stato tratto in arresto, sia per la maggiore quantità di stupefacenti rinvenuta, sia per la recidività dell’interessato, il quale, nonostante la giovanissima età, “vanta” un precedente specifico risalente all’anno scorso, quando era già stato arrestato dai militari dello stesso Comando per lo stesso tipo di reato. In quell’occasione, oltre alla sostanza stupefacente, era stato scoperto un impianto per la coltivazione di marijuana, ricavato all’interno del monolocale dove all’epoca viveva.

Anche questo giovane, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in stato di detenzione domiciliare a disposizione dell’A.G..

Nel corso del servizio coordinato sono stati conseguiti i seguenti risultati operativi:

automezzi controllati: 75;

persone identificate : 96;

contravvenzioni al c.d.s. elevate: n. 22;

documenti di circolazione ritirati: 3;

veicoli sequestrati: 2;

patenti ritirate: 3;

perquisizioni personali eseguite: 22;

perquisizioni veicolari eseguite: 8;

perquisizioni domiciliari: 9;

persone sottoposte regime aa. dd. controllate: 42;

esercizi pubblici controllati: 16;

circoli privati controllati: 6.

Redazione StatoQuotidiano.it