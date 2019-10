San Giovanni Rotondo, sorpreso in auto all’ora di pranzo nonostante sottoposto ai domiciliari

Di:

Foggia, 08 ottobre 2019. Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, impegnati in un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio che ha interessato anche l’”area internazionale” del Santuario di San Pio, finalizzato al contrasto delle condotte di guida più pericolose per l’incolumità e per la sicurezza stradale, a quello del fenomeno dei “parcheggiatori abusivi”, al controllo di persone sottoposte agli arresti domiciliari, e alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno proceduto all’arresto per evasione di P.F., pregiudicato 42enne del luogo.

Il pregiudicato è stato sorpreso, verso l’ora di pranzo di domenica, alla guida della propria autovettura per le vie cittadine sebbene fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è poi stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà rimanere in stato di detenzione domiciliare, a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, alla quale dovrà rispondere anche del rifiuto opposto all’esame per accertare il suo stato psico-fisico derivante dall’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti mentre si trovava alla guida, e forse anche di altro, visto che nella circostanza i Carabinieri hanno trovato nel suo garage un ciclomotore privo di segni identificativi e cinque biciclette di dubbia provenienza, su cui sono ora in corso accertamenti.

