Taglio parlamentari: via libera definitivo

Roma. Via libera definitivo per il taglio dei parlamentari. I voti favorevoli alla riforma costituzionale, fortemente voluta dal movimento 5 stelle, sono stati 553, i no 14 e 2 gli astenuti.

A favore della riforma m5s, pd, italia viva, leu e le forze di opposizione (forza italia, lega, fratelli d’italia), più alcuni deputati del gruppo misto.

Uniche forze del parlamento contrarie al taglio: +europa (3 deputati) e noi con l’italia (4 deputati guidati maurizio lupi). Ha votato in dissenso dal M5s il deputato andrea Colletti. In dissenso dal gruppo anche la dem angela Schirò, eletta all’estero, che si è astenuta.

Prevista una riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200, in aggiunta al taglio dei seggi dei deputati (da 12 a 8) e dei senatori (da 6 a 4) eletti all’estero.