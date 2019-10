Vito Tenore nuovo segretario comunale a San Severo

Di:

Il dott. Vito Tenore nuovo Segretario Comunale del Comune di San Severo.

Con proprio Decreto n. 71 in data 7 ottobre 2019 il Sindaco avv. Francesco Miglio ha nominato il dott. Vito Tenore nuovo Segretario Comunale del Comune di San Severo e titolare della convenzione di Segreteria tra i Comuni di San Severo (Comune Capofila) e Celenza Valfortore.

L’inizio del servizio è avvenuto oggi martedì 8 ottobre 2019. Il dott. Tenore subentra al dott. Giuseppe Longo, al quale il Sindaco Miglio e l’intera Amministrazione Comunale hanno fatto pervenire i più sentiti ringraziamenti per quanto apportato in questi anni alla comunità sanseverese ed alla macchina burocratica del Comune di San Severo.

Il dott. Vito Tenore è nato a Termoli il 15 marzo 1964 ed è iscritto nella fascia professionale ‘A’ dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali. Dopo una prima esperienza lavorativa in diversi Comuni del Piemonte, successivamente ha prestato servizio per circa un ventennio in Abruzzo, nei Comuni di Casalbordino, Pollutri ed Atessa. Dal 2014 al 2019 è stato Segretario generale presso il Comune di Termoli.