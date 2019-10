Volatilità dei prezzi e rischio d’impresa: a Foggia convention del mondo zootecnico

Di:

La volatilità dei prezzi nei mercati agricoli e la gestione dei rischi dell’impresa agricola e zootecnica saranno i temi al centro della conferenza in programma il 10 ottobre a Foggia nell’ambito del progetto “SI Zootecnia”, acronimo di “Sostenibilità ed Innovazione: iniziative di informazione per la filiera zootecnica”, promosso da CIA Agricoltori Italiani Puglia. L’evento, destinato a tutti gli operatori della filiera, sarà ospitato nell’Aula 2 “Donato Pastore” del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia (Via Napoli, 25), dalle 10 alle 13. Saranno presentati i risultati dell’adozione di validi strumenti assicurativi per contrastare la volatilità dei prezzi e per gestire i rischi (clima, mercati globalizzati, accesso al credito, ecc.) e saranno illustrate buone pratiche extraregionali rappresentate da modelli di produzione sostenibile.

Dopo i saluti di Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia, interverranno Danilo Lolatte, direttore regionale CIA Puglia; Raffaele Carrabba, presidente regionale CIA Puglia; Antonio Lopolito e Fabio Santeramo, Ricercatori in Economia e Estimo Rurale, che relazioneranno sul tema “La gestione dei rischi dell’impresa agricola e zootecnica”; Maurizio Prosperi e Antonio Stasi, Ricercatori in Economia e Estimo Rurale che relazioneranno sul tema “Volatilità dei prezzi nei mercati agricoli: cause, impatti e strategie di difesa”; Mariangela Caroprese, professore associato Unifg.

Si tratta del secondo appuntamento informativo del progetto, partito il 24 settembre scorso da Putignano (BA), targato CIA Puglia e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia e sostenuto dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente della Regione Puglia nell’ambito del PSR 2014-2020, Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione”, Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”. “SI Zootecnia” è finalizzato soprattutto ad aumentare le conoscenze dei produttori primari rispetto alle potenzialità dell’aggregazione in una logica di filiera, migliorando la produzione e il reddito delle imprese. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming nelle sedi CIA di Santeramo in Colle (Viale Ofanto,51), Castellaneta (Via II Traversa San Martino), Ostuni (Via Ravenna, 34) e Giuggianello (Via del Mare, 11) e a Minervino Murge nella Cooperativa San Michele (Strada Provinciale 230).

È possibile iscriversi online agli eventi informativi compilando il form al seguente link: https://bit.ly/2lg003N