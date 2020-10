Calendaria 2021 è pronto, ogni settimana dedicata a 26 donne dei paesi Ue

“Con grande gioia ho ricevuto finalmente dalla tipografia Calendaria 2021. Ha richiesto un lavoro lungo e faticoso: coordinare 12 illustratrici, tante biografe e traduttrici (non solo per i brevi testi su Calendaria ma per gli articoli che usciranno su Vitamine Vaganti durante tutto il 2021), raccogliere adesioni di enti e associazioni, far conoscere il crowdfunding. E ora c’è il lavoro di spedizione alle/ai centinaia di sostenitrici/tori”.

L’editrice di Matilda-Mammeonline Donatella Caione spiega la pubblicazione “Calendaria”, nata da un’idea di Gabriella Valentini, Maria Pia Ercolini, Livia Fabiani. Per Matilda, la partecipazione è di Donatella Caione.

Il lavoro è stato cominciato a marzo, in pieno lockdown. “Il sogno di guardare avanti, al nuovo anno, parlando di donne dei 26 paesi dell’UE, una per ogni settimana, e poi proseguito in estate e concluso finalmente a fine settembre. Il sogno di un’Europa sempre più delle donne ci ha guidato, un’Europa in cui le nostre figlie e tutte le giovani donne possano avere tutte le opportunità. E perché possano avere sempre più opportunità è necessario parlare delle donne che nei decenni e anche secoli scorsi hanno fatto loro da apripista”.

Da oggi Calendaria è in vendita anche sul sito di Matilda e nelle librerie. CALENDARIA 2021 è un calendario illustrato da parete, del formato 30×30 cm (aperto 60×30 cm), trilingue (italiano-francese-inglese). Ogni settimana è dedicata a una donna, il cui ritratto è presente nella riga specifica oltre che nell’illustrazione della pagina superiore. Ad ogni donna è associata anche una breve nota biografica, sempre trilingue. Per l’Italia sono state scelte Eleonora d’Arborea, Ada Rossi, Fausta Deshormes La Valle.