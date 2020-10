Coppa Italia eccellenza Puglia: passa il Manfredonia (FOTO VIDEO)

Manfredonia, 08 ottobre 2020. Allo stadio Miramare di Manfredonia, è andato in atto il secondo round della prima giornata di coppa Italia di Eccellenza Pugliese, con inizio alle ore 17,30. Si sono affrontate, per la qualificazione al turno successivo, il Manfredonia Calcio 1932 e l’Atletico Vieste, reduci entrambi da un pareggio per due reti a due nella gara di andata giocata dieci giorni orsono, al Gaetano Spina di Vieste.

Rispetto alla formazione schierata all’andato, cambia le carte, Mr Rufini, schierando come titolari Stoppiello e De Nittis e relegando, in panchina, i due attacccanti Trotta e Morra.

Buona la partenza dell’Atletico che al 2° si rende pericoloso con Tantimonaco con una conclusione a rete pericolosa che finisce di poco a lato di Leuci.

Nel momento migliore dell’Atletico è il Manfredonia a passare in vantaggio con de Nittis, pronto a raccogliere un assist di testa di Stoppiello con il pallone pervenutogli sui piedi accompagnato facilmente in porta. Al 12° accorcia le distanze l’Atletito con il solito Tantimonaco che trafigge Leuci con un diagonale. Partita equilibrata, con sortite reciproce, ma è il Il Manfredonia che al 34° passa in vantaggio con Cicerelli che si fa trovare pronto in area di rigore e raccoglie un buon assist del laterale sinistro Coronese.

Si torna in campo nella ripresa, occorre attendere IL 9°, per assistere ad una bella incursione di 40 metri di Ciuffreda che salta due avversare ma si attempa nel scaricare il passaggio su Corenese smarcato sulla sinistra. Al 19° del s.t., è il neo subentrato Passariello, autore della prima rete per l’Atletico nella partita di andata che impegna Leuci con uno spiovente a rete di poco alto sulla traversa. Al 20° esce de Nittis per Nino Morra ma esattamente un minuto dopo, è il fratello Alessandro a fornire un passaggio smarcante a Stoppiello che calcia il pallone alto sulla traversa.

Al 25° bella triangolazione tra Coronese, Alessandro Morra ed assist per Stoppiello che anche questa volta calcia a rete da posizione defilata colpendo l’esterno della rete. Al 29° il mister manda in campo il capitano Trotta per Alessandro Morra autore di una buona prova per conservare gli equilibri tattici in campo ed dopo qualche minuto Santos per Rubino e Burdo per Partipilo. Ultimo 5 secondo prima del triplice fischio finale, occasione per il pareggio ospite nell’area di porta, fortunatamente sventato e quindi passaggio del Manfredonia Calcio al turno successivo.

In conclusione, una partita più interessante nella prima frazione di gioco, abulica e senza azione degne di nota nel secondo tempo ma a consuntivo dei due match giocati, il Manfredonia ha meritato il passaggio di turno.

TABELLINI:

MANFREDONIA CALCIO 1932: LEUCI, RUBINO (Santos), D’ANGELO, PARTIPILO (Burdo), CIUFFREDA, COLANGIONE, STOPPIELLO, CICERELLI, MORRA A. (Trotta), de NITTIS (Morra C). CORONESE. A DISP: VITULANO, PROTA, DEL FUOCO, ROBERTO, DE FILIPPO, SANTOS, BURDO, TROTTA, MORRA C.. ALL: DANILO RUFINI.

VIESTE: INNANGI, LUCATELLI (Sicuro), BUCCIROSSO (Vespa), VULCANO (Passariello), SOLLITTO, CARUSO, ALBANO, PICCOLO, TANDIMONACO, COLELLA, RICUCCI (Turco). A DISP: EQUESTRE, DE IUDICIBUS, PASSARIELLO, PRENCIPE, TURCO, VESPA, GRAMAZIO, SCIRPOLI, SICURO. ALLENATORE: FRANCESCO BONETTI

RETI: P.T. : 7° de Nittis; 12° Tantimonaco; 34° Cicerelli;

ST: 4°TROTTA ( MANFREDONIA), 19 VIESTE (COLELLA), 30 (MORRA A).

Ammoniti: Ciuffreda, Cicerelli, Lucatelli, Piccolo; Morra C.;

Rec p.t. 1°; Rec. s.t. 4°;

ARBITRO: MALLARDI DI BARI. AA1 RIZZI FOGGIA E LATINI DI FOGGIA

A cura di Antonio Castriotta – Manfredonia, 08 ottobre 2020