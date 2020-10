Coronavirus, le regole per l’accesso e la permanenza nel Tribunale di Foggia

Foggia, 08 ottobre 2020. Entrata nel tribunale “consentita solo alle persone munite di mascherina e che abbiamo una temperatura corporea non superiore a 37.5°, misurata mediante il termoscanner“. “L’ingresso dei testimoni a delle parti, ad eccezione dei difensori, sarà consentito solo in prossimità dell’orario della citazione in udienza“. “I giudici fisseranno le cause per fasce orarie di trattazione”.

Sono alcune delle disposizioni indicate in una nota a firma del presidente del’ordine degli avvocati di Foggia, del presidente del Tribunale di Foggia, del dirigente amministrativo, del Procuratore della Repubblica di Foggia, del Dirigente di riferimento.