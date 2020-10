Ecco quanti tamponi al giorno tra Manfredonia, Monte, Mattinata e Zapponeta

Manfredonia, 08 ottobre 2020. Sono 50 in media i test diagnostici, effettuati al giorno, tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta per la conferma dell’infezione da COVID_19. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.

Il dato non comprende i test dei privati, svolti in autonomia, senza indicazione del medico di base. Per Manfredonia: il presidio ospedaliero San Camillo De Lellis effettua tamponi per la conferma dell’infezione da Covid_19 “soltanto per i pre-ricoveri”.

Da segnalare come 50 sia una media complessiva, relativa a un determinato periodo temporale. Ad esempio, per il focolaio di Monte Sant’Angelo, nel caso della festa di prima comunione e la determinazione di almeno 17 positivi, i dipartimenti di competenza hanno richiesto fino a 140 test al giorno.

Per le forze dell’ordine, per le strutture pubbliche, di base, i dipendenti pubblici sono seguiti e tutelati dalla rispettiva organizzazione sanitaria, che vigila sul rispetto delle normative e delle misure di contenimento del virus, tra le quali la possibilità di effettuare, anche a richiesta non motivata, i test sierologici.

NOTA STATOQUOTIDIANO.IT. Da evidenziare come, ad esclusione dei test effettuati su indicazione del medico di base, i test sierologici si effettuano presso i laboratori accreditati dalla Regione Puglia . A Manfredonia, ad esempio, risultano: il laboratorio Manfredonia Medical Center Srl, in viale Giuseppe di Vittorio, 263/a, o il laboratorio Angelillis Dr. Francesco & C. Snc Lab. Analisi, in Via Ludovico Ariosto, 14. La casa di cura – clinica San Michele esegue test solo per gli interni. A Foggia, ad esempio, c’è il Centro Medico Diagnostico Telesforo in via Giuseppe Rosati 173c.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 08.10.2020

Foggia, fascia over51 casi attualmente positivi;

Manfredonia, Ascoli Satriano, Lucera, Cerignola, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, Torremaggiore, fascia 11 – 20 casi ” ”

Nella fascia 1-5 positivi: Zapponeta, Mattinata, Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Rignano Garganico, Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Panni, Monteleone di Puglia, Casalvecchio di Puglia, Troia, Chieuti, Rocchetta Sant’Antonio, Castelluccio Valmaggiore.

Il giorno con più positivi Covid in Puglia: 248. Sono 27 nel Foggiano

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@stastoquotidiano.it