Da Cavaliere a Cusmai “Landella e maggioranza hanno abbandonato Foggia”

Foggia, 08 ottobre 2020. “Pur in presenza di un profondo stato di degrado e di emergenza in cui versa la Città e nonostante le gravi ed urgenti problematiche in attesa da tempo di una risposta, una riunione di maggioranza arbitrariamente definisce prioritaria la spartizione delle poltrone e stabilisce di rinviare la seduta del consiglio comunale, in modo a dir poco illegittimo. Un atteggiamento irresponsabile ed irriguardoso nei confronti dei cittadini, da parte di una maggioranza che, sin dal suo insediamento, ha privilegiato gli interessi di parte mettendo costantemente in secondo piano il supremo interessa della collettività foggiana”.

I consiglieri comunali: Pippo Cavaliere, Lia Azzarone, Giuseppe Fatigato, Lino Dell’Aquila, Sergio Clemente, Francesco De Vito, Giovanni Quarato, Rosario Cusmai, Giulio Scapato, Michele Norillo, Anna Rita Palmieri.