De Leonardis: “COVID, ora allargare la rete dei laboratori privati per i test”

Bari, 08 ottobre 2020. “La preoccupante impennata di contagi da Covid-19 anche in Puglia sta facendo lievitare anche la richiesta di tamponi, per i tracciamenti e la necessità di prevenire o bloccare sul nascere nuovi focolai. E anche se il numero di esami effettuati è cresciuto rispetto alla media che ha sempre visto la nostra Regione tra i fanalini di coda su scala nazionale, i tempi di attesa sono ancora troppo lunghi rispetto alle esigenze e alle pressioni. Per questo, mi chiedo e chiedo al presidente Michele Emiliano di prendere nella dovuta considerazione l’ipotesi di permettere ai pugliesi che ne facciano richiesta di rivolgersi anche a laboratori di analisi privati in linea con i requisiti e parametri richiesti di sicurezza e professionalità, per effettuare tamponi naso-faringei che aumenterebbero lo screening della popolazione in un momento così delicato, al tempo stesso garantendo respiro alla sanità pubblica in affanno. A un prezzo stabilito preventivamente ed equo, per evitare possibili speculazioni.

È quanto si sta facendo nelle vicine Regioni Basilicata, Campania, nel Lazio, senza voler scomodare i modelli Veneto ed Emilia Romagna che sono stati decisivi nelle fasi emergenziale più drammatiche. Esempi che auspico vengano replicati anche in Puglia, facendo finalmente tesoro degli errori del passato “.

NOTA STATOQUOTIDIANO.IT. Da evidenziare come i test sierologici si fanno presso i laboratori accreditati dalla Regione. A Manfredonia, ad esempio, risultano: il laboratorio Manfredonia Medical Center Srl, in viale Giuseppe di Vittorio, 263/a, o il laboratorio Angelillis Dr. Francesco & C. Snc Lab. Analisi, in Via Ludovico Ariosto, 14. La casa di cura – clinica San Michele esegue test solo per gli interni. A Foggia, ad esempio, c’è il Centro Medico Diagnostico Telesforo in via Giuseppe Rosati 173c.

Redazione StatoQuotidiano.it