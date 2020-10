Dell’Aquila “Per il bene di Foggia, dimissioni Landella e maggioranza”

Foggia, 08 ottobre 2020. “Dimissioni. Del sindaco e dei consiglieri comunali di maggioranza. È l’unica scelta che dovrebbero compiere per porre fine all’agonia politica del centrodestra e fare in modo che finalmente Foggia abbia un’Amministrazione degna e capace di affrontare e risolvere problemi ormai incancreniti“. Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Pasquale Dell’Aquila (capogruppo), Lia Azzarone, Francesco De Vito, Michele Norillo e Annarita Palmieri.

“Mentre nel Palazzo discutono di poltrone e sgabelli, assessorati e consigli di amministrazione, i cassonetti e le strade sono pieni d’immondizia, ogni pioggia dissesta sempre più le strade e le fogne, gli autobus arrancano, i vigili urbani latitano, il buio si allarga e porta paura e insicurezza”.

“Se il capo leghista avesse saputo che pacco gli stavano rifilando, avrebbe rifiutato certamente di mettersi al fianco un sindaco in caduta libera nel consenso dei cittadini e contestato aspramente e apertamente dalle forze politiche che dovrebbero sostenerlo. Le stesse che hanno chiesto e ottenuto il rinvio del Consiglio comunale per avere il tempo di regolare i propri conti politici partendo dal fallimento elettorale alle Regionali. Erano convinti, loro, che la vittoria di Raffaele Fitto avrebbe portato benefici e potere un po’ a tutti. Invece si ritrovano più deboli e spaccati di prima, e non sanno quale formula del manuale Cencelli applicare per evitare la frantumazione dell’Amministrazione comunale. Di Foggia e dei Foggiani gli interessa davvero poco. Dei problemi esacerbati dalla diffusione del Covid-19 ancora meno. Dell’aumento delle aree del disagio e dell’insicurezza sociale praticamente nulla”. “Le dimissioni, lo ribadisco, sarebbero l’unica scelta sensata da compiere”.