Foggia, 08 ottobre 2020. Segnalazioni a StatoQuotidiano relative alla presenza di un divisorio in plexiglass all’interno del reparto di rianimazione nel centro trapianti di urologia degli OO.RR. di Foggia. Attraverso un intervento, effettuato nella tarda serata di ieri, è stato appoggiato un divisorio utile, nelle intenzioni, per suddividere la zona contaminata, cd “sporca“, da quella pulita dove opera il personale medico – infermieristico.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, lo stesso reparto di rianimazione era risultato inagibile, in passato, a causa di alcune modiche apportate. Il reparto in questione ha come dotazione 6 posti di letto.

L’intervento è stato eseguito con urgenza, anche per incrementare i posti di letto a disposizione per il percorso Covid. Ma resta la protesta giunta a StatoQuotidiano “E’ conforme quest’installazione alle regole anti-Covid in atto? Si rispetterebbero tutte le regole di sicurezza, tanto per i pazienti, quanto per gli operatori sanitari?”.

“L’attivazione del divisorio in plexiglass nel centro trapianti di urologia – spiega a StatoQuotidiano il dr. Vitangelo Dattoli, direttore generale del Policlinico Riuniti – risponde a tutti i criteri di legge previsti, e dunque alle misure di tipo igienico – sanitario. Era stata richiesta, dallo stesso personale, una divisione in plexiglass tra gli uffici (office), dunque le stanze di servizio, e i corridoi. Parliamo di una divisione, di una misura di tipo psicologica. Ricordo che ogni percorso Covid sarà oggetto di sanificazione continua; il divisorio in questione è presente nell’area di servizio del centro di rianimazione e non dove ci sono le stanze degli assistiti. Dalla settimana prossima sarà attivo anche questo reparto, 6 posti letto, nell’ambito del percorso Covid”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it